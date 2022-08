¡Thalía celebra su 51 cumpleaños a lo grande!

LA INTÉRPRETE mexicana, Thalía ha celebrado por todo lo alto su cumpleaños en compañía de buenos amigos como Gloria Estefan y su marido, Emilio.

El Universal

Desde las primeras horas de este 26 de agosto, Thalía celebró, por todo alto, su cumpleaños número 51: la famosa cantante no pudo esperar y aprovechó los primeros minutos del viernes para comenzar con los festejos por su feliz vuelta al sol; pero la actriz echó la casa por la ventana y preparó una lujosa y exclusiva fiesta en la que hubo de todo y a la cual asistieron varias celebridades.

Un impresionante vestido dorado, de brillo y plumas, fue el look con el que Thalía festejó sus 51 años; la estrella organizó su fiesta de cumpleaños en Miami, en la que estuvo acompañada de su esposo Tommy Mottola, su gran amiga Lili Estefan, Gloria y Emilio Estefan y muchos más amigos que la consintieron y apapacharon en este día tan especial.

“¡Qué manera de celebrar mi cumpleaños! Bien acompañada, apapachada, llena de risas, de cariño y de alegría! Gracias por esta noche maravillosa! Feliz cumpleaños a mí”, escribió junto a unas explosivas imágenes.

Además, Thalía y sus invitados disfrutaron de un enorme pastel de 5 pisos, un brindis con cócteles, sushi y música para bailar durante toda la noche.

Cabe destacar que como cada año que hace en grande sus celebridades, la cantante comenzó su celebración desde el 25 de agosto. Su cuenta de Instagram y TikTok han sido las sedes de cada uno de los tiernos momentos que ha inmortalizado con fotos y videos, pues así sus más de 20 millones de seguidores de alguna manera han podido ser parte del autonombrado “Thalía Day”. La primera parada ha sido por parte de su disquera y equipo más cercano de trabajo que la sorprendió con pasteles personalizados, grandes velas de colores, globos, rosas y todo aquel detalle típico que se le da a un cumpleañero, solamente que llevado a gran escala pues es bien sabido que a la mexicana le gustan las cosas sofisticadas.

“Se viene mi cumpleaños, así me celebran mis amados Thalifans cada año. A ver qué se les ocurre en este”, escribió en un video recopilatorio de las muestras de cariño que le dan sus más grandes seguidores, donde el transformismo en sus más grandes diseños visuales para discos, presentaciones y telenovelas no faltaron.

Su disquera Sony Music no quiso quedarse atrás y de la mano del empresario Tommy Mottola le dieron una gran celebración a la intérprete de éxitos pop como No Me Acuerdo, A Quién Le Importa y Amor A La Mexicana, siendo respondido con tiernas palabras e imágenes del momento:

“¡Ya empezó el festejo! ¡Agradecida con mi compañía disquera por esta sorpresa tan fantástica! Los amo a cada uno de ustedes familia. Primeras velitas de happy bday. ¡Arrancamos la celebración de mi cumple! Que sorpresón! Mi familia de @sonymusiclatin apapachando en mi precumpleaños”, agregó.

A esto se le sumó un festejo en la piscina donde la también llamada Emperatriz de la Belleza deleito a sus seguidores con un sensual bikini que demostró que la edad solo es un número, pues con varias décadas cumplidas sigue luciendo igual a cuando recién se había desintegrado Timbiriche o cuando empezaba la famosa y popular trilogía de las Marías.