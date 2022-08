Buscará PRI oficinas municipales propias para San Juan

Por Josefina Herrera

La dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a nivel estatal, Abigail Arredondo, mencionó que uno de sus compromisos con el nuevo comité municipal de San Juan del Río es el edificar unas oficinas propias para este organismo.

En este sentido, mencionó que ya se ha ido avanzando en ello en algunos otros municipios, y San Juan no será la excepción, sin embargo deben analizar si es viable hacerlo en el predio de la Confederación Nacional Campesina (CNC) que fue donado en el 2018 o buscar algún otro espacio.

Indicó que primero deben conocer cuál es su situación jurídica antes de poder soltar el recurso, ya que si se van a disponer del predio tendrán que estar seguros de que se está tomando la decisión correcta.

“Justo y platicaba con Carmen y Giovanni de ese tema, uno de los compromisos que hemos asumido y nos hemos puesto Toño y yo es abonarle aunque estemos en tiempos complejos económicos a la construcción de los comités en donde hoy no tenemos, prueba de ellos es que en Pedro Escobedo estamos a punto de concluir, sigue Tolimán que ya tiene como una obra gris, y vamos a empezar nuevamente a reactivar los trabajos, y en San Juan hoy necesitamos hacer un proyecto que si bien ahora no fuera tan ambicioso de inicio por el tema económico pudiéramos arrancar con algo muy modesto en donde ya pudiéramos tener nuestras oficinas propias, y justo nos pusimos algunas metas como a corto plazo, eso ustedes saben que también hay un tema dentro del predio, no está tan sencillo, es un tema que viene de varios años y justo yo acabo de pedir la tarjeta en donde vengan todos los elementos reales, porque a veces solamente conocemos la mitad de la información y luego tomamos decisiones que terminamos lamentándonos”.

Al respecto, precisó en decir que los recursos actuales con los cuenta el Partido son muy limitados y debido a ello es que se tienen que tomar las mejores decisiones y estar seguros en qué se va a invertir, por lo tanto tienen que analizar a fondo el proyecto de la edificación de las oficinas municipales en esta localidad, aunque fuera algo pequeño pero al menos saber que ya es propio de este organismo.

“Antes de invertirle cualquier peso queremos de verdad estar completamente seguros de la certeza jurídica, en qué condiciones están, y sino es el primer proyecto que tenemos pues poder conseguir un terreno, a veces estamos esperando tener mil, dos mil, tres mil metros cuando sabemos que con algo pequeño podemos, la idea y lo importante creo lo que no hay que perder es que necesitamos casas propias, yo siempre digo que la familia priísta merece también su casa priísta, entonces vamos a hacer ese compromiso, ya lo hicimos, primero ver y agotar todo el tema jurídico, y si no hay problema o alguna cuestión que al rato en 10 años vayamos a tener o de ponernos en riesgo en eso, vamos a buscar tu espacio”.