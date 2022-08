No importa la cantidad, sino la trascendencia de las iniciativas: Manuel Pozo

Por Sergio Hernández

Noticias

Me siento orgulloso de ser diputado y orgulloso de mi trabajo, ataja el diputado Manuel Pozo y asegura que a un año de tomar protesta “ hay cosas que celebrar”, pues se han sentado las bases para que en los próximos dos años podamos concluir un paso por la legislatura exitoso.

Dice que su principal aportación es conciliar los intereses y lograr acuerdos “debemos de tener la humildad para en ocasiones no poner tu tema como prioridad, sino el tema de otros y sumarnos, siempre y cuando sea en favor de Querétaro”.

Reconoce que el Ejecutivo es quién más iniciativas ha enviado y se han aprobado, pero en su caso dice que ha presentado seis iniciativas y se han aprobado cinco y en los próximos días, se aprobará la otra.

Sobre los cuestionamientos a lo “caro” que sale un diputado sostiene: “yo te diría, en el caso particular no es un diputado, es la representación popular, en el caso específico de tu servidor, más de 30 mil ciudadanos, pero no solamente a esos 30 mil, yo represento a toda la población, no solo los electores, sino los pobladores, niños de nuestro distrito, y esa tarea de representación tiene una trascendencia y es una responsabilidad altísima. Desde luego, si el enfoque lo traduces en lo que nos cuesta una persona, evidentemente puede ser bastante oneroso, independientemente las cifras, no las conozco, insisto, pero si consideras la representación, la responsabilidad que tiene, por supuesto eso es representación popular.

“El trabajo que hacemos no sólo es en la cámara, o en la legislatura, sino lo hacemos en la calle permanentemente, y por supuesto que siempre estaremos buscando trabajar en favor de Querétaro.

“El trabajo de un diputado a diferencia de un secretario o de un presidente municipal, que si bien tiene que conciliar y constituir con los regidores, en el caso del diputado son 25 realidades y en ese sentido mi trabajo al interior es de construir el diálogo la interior de la Junta de Coordinación Política fue de tender los acuerdos para que se puedan construir y aprobar las leyes que mas le beneficien a Querétaro. Esa considero que ha sido mi principal aportación; en el plan de iniciativas me he involucrado tanto como autor de las mismas, tato para corrección de varias”

-¿Muy pocas iniciativas?

-Lo he dicho y lo digo con todo respeto para los que ejercen un oficio como carpintería, la herrería, a diferencia de estos oficios en donde muchos de los casos se mide a partir del numero de piezas que construyes, en el tema legislativo no es el numero de piezas sino la trascendencia de la misma; por ponerte un ejemplo, en tema de seguridad considero que se tiene que trabajar en prevención como muchos lo hemos visto, atacar las causas, pero también uno de los efectos que desde la ley tendremos que haber hecho y ya lo hicimos, fue el cortar la trayectoria del dinero. Es decir: ¿A dónde va el botín? ¿Cómo se comercializa? Y en ese sentido la iniciativa que presenté –referente al robo de alcantarillas- y fructificó siendo aprobada.

Anteriormente se sancionaba a quien comercializaba lo robado, a sabiendas que era robado, en este caso en lo particular en la reforma que presenté y que fue aprobada se quita este caso de sabiendas, con eso facilita el trabajo para quienes procuran la justicia para la integración de sus averiguaciones, porque se puede con mucho mayor agilidad identificar los canales de comercialización y frenarla, una vez que frenas eliminas la comercialización o la dificultas también en cierta forma incide la comisión de esos delitos.

-¿En este primer año el gran legislador es el gobernador, él ha mandado un gran paquete de reformas y ustedes las han aprobado… son muy pocas de ustedes los diputados?

-Efectivamente hay varias iniciativas que ha presentado el Ejecutivo, en todas ellas he participado haciendo cambios.

-¿Cómo sugerirías medir la efectividad de un diputado?

-Mira, en el caso particular que te digo, una son mi participación legislativa. He presentado seis iniciativas y cinco han sido aprobadas. Traigo una pendiente que no se ha dictaminado, esta que tiene que ver con la del Instituto del Emprendedor tenemos ya 3 meses construyéndola, la presentaremos en un lapso de menos de 10 días y esperamos generar los consensos, y como te digo, si bien, la tarea primordial se traduce en la parte legislativa, para construir la aprobación para que las leyes salgan como deben salir, yo te hablaría incluso desde el paquete fiscal de noviembre ahí estuve participando.

-En el reemplacado…

-Fui el único diputado que presentó una reserva de ley modificando la Ley de Ingresos para 8 municipios, porque desde mi determinación tenia un error trascendental y presentamos una reserva que fue aprobada por mis compañeros diputados por unanimidad.