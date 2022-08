Nuevo comité de Morena trabajará de manera colectiva: Ángel Balderas

Por Sergio Hernández

Noticias

El ex presidente del consejo estatal de Morena, Ángel Balderas Puga, que en la campaña predijo que iba a perder Celia Maya y que además fue acusado de misógino dijo: “al final de cuentas siempre hay gente que no te quieren, siempre pisas callos, pero ya en un trabajo colectivo no va a haber cuestión de que haya mal querencias, creo que el siguiente va a ser un comité que va a trabajar bien”.

Sobre la victoria del grupo de Gilberto Herrera dijo: “no es que gane él (Gilberto), hay que tomar en cuenta que en realidad, yo te pudiera decir que de estos grupos: Celia, Gilberto y Ruiz Oales, en realidad en Morena hay como 6 o 7 expresiones, y pues cada quien buscó afinidad con otro grupo”.

Este resultado –señaló- no lo podemos catalogar alrededor de una persona, fue una fusión, una alianza, en el cual uno dice cuántos votos tengo, qué carteras me interesan. ¿No me alcanza? Busco un grupo de afinidad, y así fue como se constituyeron estos tres grupos, ninguno es homogéneo, son grupos temporales que se armaron únicamente para esta elección, y posteriormente ya quedó el comité, ya quedaron los cargos y se va a trabajar de manera colectiva, porque no son grupos monolíticos ni que dependan de los deseos de una persona.

“Al final de cuentas es un comité ejecutivo que vamos a tener que respetar nuestros cargos y nosotros nos debemos a la militancia y a lo que se tenga que hacer como comité ejecutivo, no a consignas de alguien”.