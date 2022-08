Reconocer la grandeza y dignidad de las personas: Mons. Sacramento Arias

Por Jahaira Lara

Noticias

Las personas que entienden la humildad no humillarán ni harán sentir mal a nadie, pues quien es humilde no despreciara a nadie independientemente de su situación económica, social, religiosa o política, así lo sentenció el rector de la Santa Iglesia Catedral, Sacramento Arias Montoya, durante la homilía dominical en la que invitó a los fieles católicos a ser humildes y valorar la grandeza de cada persona.

En este sentido, reflexionó sobre la importancia de que se reconozca a todos como iguales, pues no hay persona más grande que otra, ni más valiosas que otra; pues dijo, todos tienen la misma dignidad por ser personas y todos son grandes como hijos de Dios.

Es así que invitó a los fieles a reconocer en ellos mismos y en los otros, las cosas buenas, las habilidades, capacidades, conocimientos, la experiencia y cualidades; pero también que no todo se puede y se sabe, las debilidades y fragilidades, así como las fallas y equivocaciones. Pues sólo reconociendo los extremos se evitará caer en ellos, aseguró, al destacar la existencia de lo que llamo una “falsa humildad” o por el contrario, un “autoestima inflada”.

“La humildad es reconocer las dos cosas sin caer en los extremos porque hay una falsa humildad, hay que tener cuidado con esta falsa humildad en la que nosotros mismos nos descalificamos, decirnos que no servimos para esto, no soy importante o por qué me escogen a mí; o al revés, la falta de claridad que tenemos con nuestro ego tan grande o la autoestima inflada, nos creemos superiores a los demás. Hay que cuidar esos extremos, la falsa humildad, la actitud de orgullo, soberbia y autosuficiencia”.

El padre Arias Montoya destacó que, si las personas crecieran con humildad, la comunidad sería diferente y estaría enriquecida; pues las personas se ayudarían y se dejarían ayudar, se compartiría lo que se tiene con quien más lo necesita sin esperar nada a cambio, cada individuo ayudaría desinteresadamente, actuaria con caridad, amor, alegría y respeto por el otro sin despreciar a nadie.

“Que importante es la humildad, la humildad es el camino a la santidad. Para ello, el espíritu santo nos ayuda a vivir como hijos de Dios y uno de los frutos, es ayudarnos a ser humildes, a reconocer que necesitamos de Dios y no podemos vivir como hijos de Dios sin la ayuda de Dios, para eso necesitamos al espíritu santo, para que nos conduzca a la santidad y al bien”, puntualizó.