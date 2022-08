Erika Buenfil habla sobre el encuentro de su hijo con su padre

Recientemente Erika Buenfil confesó que su hijo Nicolás, de 17 años, ya conoció a su padre, Ernesto Zedillo Jr.; sin embargo, durante su asistencia a los Kids’ Choice Awards México 2022 la actriz reveló cómo se sintió tras revelar esta información, además de contar la reacción que tuvo su hijo tras esta situación.

“Lo hice porque se me salió platicando con Isabel (Lascuraín) y de pronto desconecto un poco que me estaba entrevistando, y entonces todavía me dice ‘si quieres no publicamos’, y yo le dije ‘no, pues ya dilo, uno es hormonal, uno es vieja y uno dice las cosas’, pero tarde o temprano se iba a saber”, explicó la protagonista de telenovelas ante la prensa.

Al respecto de cómo platicó con Nicolás sobre la noticia, la intérprete contó: “Le digo ‘te voy a decir la verdad, pasó esto’, y me dijo ‘¡ay ma!, ¿y no va a pasar nada?’, le dije ‘no tiene por qué pasar nada, no eres ratero, no estamos cometiendo ningún delito, y no estoy diciendo nada que no es mentira, no estoy involucrando nada malo, no estoy contando nada malo, estoy contando el suceso aquel que pasó, ¿te acuerdas?’, y me dijo ‘¡ah, está bien!, se lavó los dientes y se fue a dormir”.

Con respecto a qué postura tendría si la relación entre padre e hijo comienza a ser frecuente, la intérprete dijo: “Ya dependerá de ellos, yo ya no tengo nada qué ver, yo estoy haciendo mi carrera, la puerta está abierta para ambos, de salida y de entrada y Nicolás sabe que no hay ningún problema y sabe que no puede contar con su papá, entonces no estoy peleada con eso ni me quiero pelear con eso porque si algo le tengo que agradecer es que tengo un hijo hermoso, y la vida y Dios acomodan”.

Por último, Erika Buenfil aseguró que tanto a su hijo como a su expareja les hacía falta tener este encuentro.

“Curiosamente Nicolás al mismo tiempo que preguntó, se dio la situación, entonces hasta parecía que todo estaba acomodado como piezas de ajedrez, y así se dio, de manera natural, y se lo agradezco también, porque a Nicolás le hacía falta, y a él también, o sea encontrarse tocarse, sentirse, mirarse, platicar. Yo no voy a tapar el sol con un dedo, si no va a suceder ahorita va a suceder más adelante, y yo no me voy a pelear porque aparte es el derecho de mi hijo”, remató.