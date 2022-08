Ingrid Coronado se sincera

Ingrid Coronado nuevamente se encuentra en el ojo público tras la reciente entrevista que brindó a una publicación de circulación nacional para hablar sobre su libro y el pleito legal que sostiene contra Fernando del Solar, quien perdió la vida el pasado 30 de junio.

Después de confirmarse la muerte del argentino, distintos medios informaron que Coronado decidió proceder legalmente contra su exesposo y padre de sus dos hijos menores, por lo que la presentadora decidió esclarecer los rumores y terminar con todas las especulaciones al respecto.

Al hablar de su obra literaria, Ingrid comentó: “Fue conocerme a mí al escribirlo, y estoy segura de que mi camino de transformación le puede servir a muchas mujeres y hombres. A lo largo de mi vida he ido descubriendo que, si una persona te trata mal, no tiene que ver contigo, sino con el otro, pero para llegar ahí tuve que pasar por muchos sartenazos en la cara, para finalmente poder decir que el problema no soy yo y pensar: “¿Por qué estoy permitiendo esto en mi vida?”. Lo más importante es que no quiero sólo contar mi drama, sino que auténticamente busco ayudar a más personas”,

Con respecto a la muerte de Fernando, la conductora explicó a la revista TVyNovelas que lo ha afrontado como cualquier otra persona que sufre el fallecimiento de un ser querido.

“Ha sido un proceso como el que viven todas las personas cuando tienen una pérdida, y honestamente se los digo, estoy aquí; también hago mi programa de radio porque soy una persona profesional que le gusta cuidar de su trabajo hoy más que nunca, y es importantísimo que yo esté bien y que tenga cosas para ofrecer al público, porque en casa hay tres responsabilidades (hijos). Entiendo que debe haber mucha gente que esté pasando por momentos difíciles, a ella quiero decirle que sí se puede salir adelante, y de lo que se trata es que nos demos espacios para poder expresar nuestras emociones”, manifestó.

Posteriormente, la conductora mexicana prefirió no hablar de la relación que mantiene con la ahora viuda de su ex. No obstante, explicó sus motivos para continuar el proceso legal contra Del Solar pese a su muerte.

“Pues sí, como digo, yo apuesto por lo legal, y así ha sido en todas las situaciones de mi vida; a mí me encantaría no estar en estas situaciones porque me cuesta un dineral, pero finalmente tengo que apostar por lo que para mí es lo justo, es lo que he hecho y es lo que seguiré haciendo. Para mí no es la forma litigar en los medios para arreglar las cosas, para mí es importante demostrarle a mis hijos y a mi familia quién soy a través de mis actos. Siempre trato de hacer lo correcto, y eso es a lo que me abrazo y lo que me ayuda a salir adelante en cada paso de mi vida”, detalló.

Finalmente, Ingrid Coronado recalcó que nunca demandó a Fer del Solar destacando que fue hace 6 años cuando él inició el proceso legal que recientemente se ventiló en los medios de comunicación y envió un contundente mensaje a la gente que la juzga sin conocer su caso. “Yo sé quién soy y no trato de aparentar nada”.