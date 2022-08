Samuel García y Mariana Rodríguez anuncian que esperan a su primer bebé

Mariana Rodríguez y Samuel García, gobernador de Nuevo León, anunciaron hoy, 29 de agosto de 2022, que esperan a su primer bebé. A través de un mensaje en su cuenta de Instagram, Mariana Rodríguez compartió una fotografía, junto a su esposo Samuel García, quien muestra la imagen de la ecografía del embarazo.

“Baby on the way. Estamos felices de compartirles que pronto seremos 3 tanto tiempo hemos esperado este momento y no podemos creer que ya esté con nosotros un/a bebesit@. En estos dos años y medio hemos aprendido que los tiempos de Dios son perfectos, ni un día menos, ni un día menos”, comenzaron su texto.

“Chiquit@ esperamos con ansias el tenerte en nuestros brazos. Te amamos”, expresó en sus redes sociales la esposa del gobernador de Nuevo León.

Recordemos que aún era senador, Samuel García y Mariana Rodríguez se casaron en la catedral de Monterrey, ceremonia a la que asistieron solo familiares cercanos de la pareja, ya que se celebró la pandemia del Covid-19.

El ahora gobernador de Nuevo León compartió el 27 de marzo del 2020 una foto del evento, en la que se observa a al menos ocho personas, luego de que se filtraran imágenes de ese momento a través de redes sociales.

Además, García explicó que habían pensado en la boda de sus sueños, pero ante la emergencia sanitaria por el Covid-19 en México, decidieron seguir adelante sin invitados ni fiesta.

Cabe señalar que Mariana y Samuel, ya habían estado en espera de un hijo o hija, cuando el gobernador de Nuevo León, aún era senador, sin embargo, perdieron a ese bebé.

En aquella ocasión también dieron a conocer el mensaje a través de sus redes sociales. Por medio de una publicación en Instagram, la influencer publicó un emotivo y triste mensaje para despedir a su hijo y compartió algunos detalles de lo sucedido.

La famosa compartió una fotografía que muestra la ropa, biberones, calcetines que había comprado para el bebé, además de unas pruebas de embarazo: “Con mucho dolor y mucha tristeza, tengo que compartir con ustedes que mi bebé decidió no venir al mundo y quedarse con Dios”, escribió en ese momento Mariana en su cuenta de Instagram.