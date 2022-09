Ajax rechaza oferta por Edson Álvarez

Las actuaciones del Edson Álvarez con el Ajax despertaron el interés de equipos de la Premier League, y uno de los más dispuestos en hacerse de los servicios del mexicano es el Newcastle.

Las Urracas ya hicieron una oferta al Ajax por El Machín por 30 millones de euros, misma que rechazó el conjunto de la Eredivisie. Ahora, de acuerdo a De Telegraaf, el conjunto de la Premier League incrementaría su oferta en 10 millones, pero esto seguiría siendo insuficiente según el medio neerlandés.

“Newcastle está preparando una oferta de $40 millones por Edson Álvarez. Realmente cada vez es mejor y más importante para el Ajax, por lo que no me sorprende que un club ofrezca tal cantidad por un internacional mexicano. Ajax indicó en una etapa bastante temprana que no es negociable. Eso podría ser diferente mañana, pero Álvarez se resignó a eso”, explicó el periodista Mike Verweij de De Telegraaf.

Ajax visitó al Utrecht este fin de semana para disputar la Jornada 2 de la Eredivisie, partido que finalizó 0-2 en favor de los Hijos de los Dioses, resultando el mexicano Edson como el jugador destacado del partido, poniendo aún más los reflectores sobre él de cara al cierre del periodo de fichajes.