Morena amenaza con militarizar la seguridad: Kenia López

La senadora llamó a defender las instituciones democráticas

Por Sergio Hernández

Ante las amenazas por parte del gobierno de Morena sobre llevar a cabo la militarización de la seguridad pública, destruir las instituciones democráticas y debilitar al árbitro electoral, en Acción Nacional estamos listos para resistir y detener las decisiones que pongan en riesgo las condiciones de vida de los mexicanos, afirmó la senadora Kenia López Rabadán.

“En el Senado de la República, Acción Nacional está preparado para el nuevo periodo ordinario de sesiones. Morena ha hecho muchas amenazas para los próximos meses: quiere militarizar la seguridad pública, destruir las instituciones democráticas y busca debilitar al árbitro electoral. Nosotros estamos listos para ponerle un alto y detener la destrucción de nuestras instituciones democráticas”, apuntó.

En el marco de su conferencia la “Contramañanera”, que se llevó a cabo este martes, López Rabadán subrayó la decisión por parte de su bancada de no aprobar ninguna reforma que busque militarizar al país.

Las y los senadores del PAN resistiremos y evitaremos que esto suceda, pero, sobre todo, generaremos mejores condiciones de vida para todos los mexicanos, aseguró.

En ese mismo sentido, apuntó que la economía de las familias ha empeorado y no les alcanza para comprar los productos de la canasta básica.

“Hoy el dinero no alcanza para comprar lo básico. En estos días a las familias les costó mucho trabajo surtir las listas de útiles escolares y el Presidente sigue diciendo que los productos de la canasta básica están bajando y que no le preocupa la inflación, sinónimo de que no hará nada para arreglar esta terrible situación”, enfatizó.

La legisladora panista agregó que el gobierno de Morena con sus malas decisiones también busca destruir el sistema de educación pública, tal como lo hizo en materia de salud.

“La educación de las siguientes generaciones se dejó en manos de alguien que no tenía los conocimientos para hacer una planeación y, por supuesto, una mejora educativa; lamentablemente parece que la nueva secretaria va por buen camino, sin embargo, lo único que priorizan es la subordinación”, dijo.

La también vicecoordinadora del PAN en el Senado indicó que con perfiles fuertes y una oposición unida se hará frente a las “corcholatas” de Morena.

“Hay gobernadores, hay diputados, hay senadores, hay senadoras. Yo creo que tenemos muchísimas personas con nombre y apellido que podrían hacer un gran trabajo. Aquí no hay ‘corcholatas’, aquí hay perfiles. Aquí no hay subordinados, aquí hay gente que quiere trabajar por México. Aquí sí hay inteligencia y capacidad, allá lo único que hay es una subordinación ciega a Palacio Nacional”, puntualizó.