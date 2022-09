Avanzan los trabajos de mejora regulatoria Del Prete

Por Daniela Montes de Oca

El secretario de Desarrollo Sustentable del estado, Marco Del Prete Tercero, informó que siguen trabajando en la mejora regulatoria de diferentes trámites, con el objetivo de hacerlo más sencillo para el ciudadano, dio como ejemplo el Manifiesto de Impacto Ambiental que se ha reducido hasta en un 60%.

“Todo es mejorable, sin embargo atendiendo a la indicación del gobernador, hemos trabajado muy de la mano con la Secretaría de Planeación, con el Consejo Estatal de Mejora Regulatoria, para mejorar o reducir tiempos que no le agreguen valor al proceso” expresó.

Como ejemplo dio el Manifiesto de Impacto Ambiental, el cual tenía múltiples requisitos que no agregaban valor, como visto bueno de otras dependencias que no se relacionaban mucho o permisos que a veces no iban acorde a la solicitud, por lo que se han ido eliminando sin que haya alguna consecuencia negativa pero sí positiva, reduciéndose hasta en un 60% en tiempo.

Cabe recordar que hace un par de meses se informó que en el proyecto de esta administración, en temas de mejora regulatoria, se contempla que en septiembre se dé a conocer la reducción, facilidad y rapidez de 26 trámites, primera etapa del proyecto que busca mejorar mil 207 procedimientos gubernamentales del Poder Ejecutivo y municipios.

“Nosotros hicimos un diagnóstico. Hicimos un rediseño y próximamente estaremos presentado los primeros 26 tramites, y luego los 80 tramites, y luego los 300 trámites y así llegar hasta los mil 207 trámites de ser necesarios esos o reducirlos, todo esto más o menos en un par de años. A partir de esto seguiremos de manera permanente el diagnóstico para hacer cada vez más sencilla la tramitología e incluso hacerla digital para facilitarle a los ciudadanos tiempo, corrupción y otros criterios”, dijo en su momento el secretario de Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana, Antonio Rangel Méndez.