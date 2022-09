Entrega Bienestar tarjetas “Leen” en SJR

Por Josefina Herrera

Noticias

Este miércoles se realizó la segunda entrega de las tarjetas que se encuentran dentro de el programa “Leen, la Escuela es Nuestra” en San Juan del Río que impulsa la Secretaría de Bienestar con la finalidad de que los padres de familia puedan construir o hacer mejoras a las instituciones educativas.

Humberto Segura Barrios, director de Programas para el Desarrollo de la Secretaría de Bienestar, indicó se estarán entregando más de 50 tarjetas en este año para la región, en la que incluye Ezequiel Montes y Tequisquiapan.

“Esto se suma al trabajo de la Escuela es Nuestra que se ha hecho en años pasados en la región y todo el estado, en donde ya sumamos más de mil a nivel estatal y alrededor de 100 en la región, son tarjetas que además traen más recursos de lo que había antes, porque antes era de 150 mil a 500 mil, y ahora va de 200 mil a 600 mil dependiendo del número de alumnos”.

Agregó que además estas tarjetas vienen con un recurso adicional para que pueda ser utilizado en las escuelas de tiempo completo, en donde se podrán contratar por parte de los padres de familia a maestros que se queden con los niños un par de horas más para fortalecer su aprendizaje académico en algunas áreas en las que estén rezagados por haber estado tanto tiempo lejos de las aulas.

“Hay niños y niñas que van en tercero de primaria y todavía no están leyendo y escribiendo bien, entonces eso no debería de ser así, prácticamente del preescolar pues tienes que salir ya con estas herramientas, o en el primer año de la primaria, entonces hay que recuperar ese rezago, no nos queda duda que va a pasar porque las niñas y los niños de San Juan del Río son brillante, lo hemos visto en cada escuela a la que vamos”.

Asimismo, Segura Barrios mencionó que lo más importante es que este apoyo pueda resolver éste y otros problemas, como lo es la parte de la infraestructura, ya que el principal objetivo es que sirva para mejorar la calidad de vida de los estudiantes y cuenten con un espacio digno.

“Poner las escuelas dignas porque hay también muchas necesidades en ese sentido, hay escuelas que las rejas o las bardas están en muy mal estado, hay otras que los baños ya no dan para más, hay otras que los salones no tienen loseta, y hay que ponerle loseta porque están muy oscuros y los niños se dañan su vista, en fin una serie de necesidades que se tienen que cubrir pero que estamos seguros que las mamás y los papás lo harás porque son los que mejor conocen de estas necesidades”.

El funcionario federal indicó que hasta el momento ya se han invertido alrededor de 17 millones de pesos en la región para este año, y esto se suma a todos los demás programas que se están aplicando a favor de las familias sanjuanenses y de la región, pues ya se superaron los mil millones de pesos.

En cuanto a las escuelas beneficiadas comentó que por lo menos aquí en San Juan son 45 de distintas delegaciones, y se han quedado sorprendidos con los alcances que se han logrado por parte de los padres de familia con el recurso brindado.

Finalmente, el director de Bienestar, señaló que lo mejor de todo es que si este apoyo es bien utilizado pueden volver a entrar nuevamente a este programa para seguir haciendo mejoras a los espacios educativos.