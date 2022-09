Kimberly Flores arma zafarrancho

Hace unos días, Kimberly Flores se convirtió en uno de los temas más buscados y mencionados en las redes sociales, debido a que se llevó la propina que Edwin Luna había dejado en un taquería, además la cantante le reclamó a su esposo: “¿Dejaste todo eso de propina?”, pregunta y se escucha claramente como Edwin le responde que sí, pues era el 10% del consumo que hicieron.

Tras el gran revuelo ocasionado en el mundo del internet por dicho video, la prensa acudió a buscarla para hablar sobre lo sucedido, sin embargo, la esposa del líder de ‘La Trakalosa de Monterrey’ al escuchar la pregunta: “Kimberly, ¿qué piensas de todo eso que pasó en redes, que si la propina, que no sé qué?”, menciona uno de los reporteros.

Mientras otra quiso saber el transfondo de todo y preguntó: “¿Tú creaste ese video?”, pero la cantante no se detuvo en ningún momento, por lo que al acelerar el paso uno de los reporteros se cayó frente a ella, ocasionando reproches en su contra: “¡Ay, cuidado!”, dijo mientras intentó ayudarlo.

Rápidamente una de las personas que se encontraba detrás de ella dice: “Kimberly, ¿es que por qué no te paras? Esto no pasaría si tú te detienes”, insistió en medio del zafarrancho y la preocupación por el camarográfo que cayó al suelo.

Tras la insistencia de los medios, la modelo se limitó a responder que todas las explicaciones sobre lo sucedido con la propina están en sus redes sociales: “Todo lo pueden ver en mis videos”.

Aunque trató de calmar la situación, sus palabras ocasionaron más descontento, por lo que le dijeron que no todo era negocio y que ellos la apoyaban, así que respondió: “Tú estás generando (dinero), mi vida… Lo vieron en mi video, ustedes mismos sacaron las imágenes”, fueron sus últimas palabras antes de abordar el camión de la agrupación de Edwin Luna.

Cabe mencionar que Kimberly Flores ya había emitido su postura tras recibir miles de señalamientos: “Les voy a contar lo de la propina que se hizo viral, oigan si es que da risa. En TikTok van a aparecer mam*… Crean las historias cuando es una persona extraña que lo está grabando, pero si yo misma estoy subiendo el contenido, si yo misma me grabé, yo misma lo subí”, dijo y aclaró que el video viralizado fue solo un fragmento del contenido que publica.

“Ustedes ¿creen que se me fue? Yo subí el video. La gente que no tiene nada qué hacer lo subió, el propio video que yo subí, ya les he enseñado muchas cosas de mi vida… yo misma subí y fue editado por mí”, concluyó.