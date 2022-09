SE BUSCA UN MILAGRO

Por José Luis Jiménez

Gallos Blancos recibe al Puebla que pasa por un buen momento

Como cada jornada, la afición queretana anhela presenciar por televisión, el resurgimiento de sus Gallos Blancos y hoy no será la excepción cuando reciban a los camoteros del Puebla en el estadio Corregidora a puerta cerrada.

Puebla ha tenido una temporada irregular y por esta razón, podría ser una buena oportunidad para lograr la segunda victoria de la temporada que mantenga las esperanzas de alcanzar aunque sea el repechaje.

Gallos cuenta con siete puntos y Puebla le dobla las unidades. La diferencia entre ambos es eso. El doble de rendimiento.

El cuadro dirigido por Mauro Gerk ha hecho un gran esfuerzo. De hecho el futbol no le ha hecho justicia, porque hay partidos que ha tenido buenas actuaciones, donde merecería más de los puntos que lleva.

Pero el futbol no es de merecer, sino de vencer y esto se hace con goles que Gallos no ha tenido por la falta de virtudes técnicas de sus delanteros, pero este Puebla del momento, no el de la temporada pasada, donde se veía poderoso.

Puebla sigue sin conocer la victoria desde la jornada dos y llegó a seis empates consecutivos y ocho en el torneo, lo cual es una pena, pues en algunos de ellos comenzaron ganando, pero les igualaron el resultado. Esto debe aprovecharlo Gallos.

XOLOS VS SAN LUIS

Hoy jueves se llevará a cabo otro partido interesante. Xolos visitará al Atlético de San Luis en un encuentro con paridad de fuerzas porque ambos contendientes, cuentan con 14 puntos hasta la jornada 11.

El partido se llevará a cabo en el estadio Alfonso Lastra.

El cuadro potosino parecía ir en camino ascendente al sumar un empate y dos victorias consecutivas, sin embargo, el fin de semana pasado sucumbieron por goleada ante Santos Laguna por 4-1.