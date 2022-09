Rebecca Jones niega padecer cáncer

Rebecca Jones aclaró su estado de salud después de que el pasado mes de agosto Alejandro Camacho reveló que la actriz habría recaído en el cáncer.

Durante su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México, la intérprete aseguró que se encuentra en perfecto estado de salud y recalcó que la gente no tiene porqué creer en las declaraciones de su exesposo pues hace mucho tiempo que no viven juntos.

“Bueno yo creo que mi palabra vale más, hice todas las declaraciones que tenía que hacer al respecto y eso es más valioso que todo, si ustedes le quieren dar más peso a una persona que no vive conmigo, que efectivamente es el padre de mi hijo, pero no vive conmigo, ni sabe nada de mi vida ni tiene porqué opinar acerca de mi salud, pues allá ustedes ¿Verdad?… Simplemente no tiene porqué opinar”, explicó Rebecca.

Pese a su molestia, la protagonista de telenovelas como “Para volver a amar” dijo que las declaraciones del padre de su hijo no fueron hechas con la finalidad de lastimarla. “Yo creo que no lo hizo con mala intención simplemente no tiene porqué opinar”, subrayó.

Finalmente, la artista recalcó: “que quede claro, en esta vida nadie tiene la vida comprada, es lo que no entienden, entonces no nos debe de asombrar tanto la muerte […] yo vivo con la muerte aquí junto y no porque sea muy negativa, porque soy muy positiva, porque vivo la vida, y cuando la muerte nos sorprenda, pues que nos sorprenda vivos ¿no?”.

Fue hace un par de semanas cuando Camacho compartió con la prensa que el cáncer había regresado al cuerpo de su exesposa. “Rebecca está perfectamente bien, Rebecca está trabajando, está con salud, efectivamente tiene cáncer; sin embargo, es una mujer tan fuerte y tiene tanta fortaleza que está perfecta, vi una foto de ella de hace tres días y la veo guapísima, entera muy bien, muy fuerte, admirable…”.

Tras brindar esta declaración, Alejandro prefirió no ahondar sobre el estado de salud de la actriz, por lo que cambió el tema de la entrevista y habló de sus compromisos laborales.