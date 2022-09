CRONICA DE UNA ODISEA.TREMEC.

XL.

Emilio Luis Castelazo de los Ángeles.

¿Alguna vez has abierto la panza de una transmisión de automóvil, de esas que se fabricaban en Tremec? Seguro que nunca conociste su interior. De los miles de seres humanos que pasamos por esta universidad del trabajo, creo no lo hicimos en un porcentaje altísimo. Hoy me pregunto y ¿Por qué no? Muchas podrán ser las respuestas, pero creo que la empresa en su momento, debió mostrar a sus empleados y trabajadores de qué se trataba el asunto y como un mero asunto de identidad entre ambas entidades: su personal y la empresa. No los distraigo. Solo quiero hablar del interior de una transmisión. ¿Es tan o menos compleja que el interior de un individuo, como tu o como yo…? Nuestra “caja” se llama cerebro está lleno de “engranes”

La verdad es que ambas son complejas, pero sabemos que ambas sirven para algo y que sus elementos interiores están diseñados para actuar cuando se les ordena: caminar, por ejemplo. Si se trata de movernos, una transmisión tiene un mecanismo que le permite accionar sus partes internas acomodadas sabiamente: se llama palanca de cambios. Pero, en un individuo, así como tu o como yo, ¿sabemos cuál es o dónde está la palanca que nos permite movernos hacia adelante? Podemos decir que nuestras palancas son la voluntad, el deseo, el hambre o la sed, el amor, el hambre por el conocimiento, el miedo -que muy en el fondo es un detonador-, las bellas artes…. ¿O será un alma insatisfecha o nuestro inquieto espíritu? Tú, lector, podrás continuar la larga lista de palancas que nos mueven, que nos permiten avanzar, sabiendo igual, que hay elementos que sirven exactamente para lo contrario. Todo un tema, ¿no? Ahí se los dejo para este fin de semana…

TESTIMONIO 1964 A 1991.

SEGUNDA ETAPA 1980-1982 (1ª.) José Rivera Frausto.

MI REINGRESO A TREMEC, 1980.

A finales del mes de Junio del 1980, recorría el último tramo de Entrega- Recepción al Grupo Alfa nuevo propietario de Massey Ferguson de México y desde mi puesto como Director de Ventas y Mercadotecnia. La nueva marca sería Agromak. Sin embrago, pronto me di cuenta que no me adaptaría al estilo del nuevo dueño y buscando desarrollar un proyecto propio pensé regresar a Querétaro. Fue precisamente en esos días que recibí una llamada para entrevistarme en el DF con el recientemente nombrado director de Tremec, Herbert Leshinsky.

Me presente con el Sr. Leshinsky con gran confianza en mi persona, sustentado en mi historial laboral a mis 43 años: Comencé vendiendo maquinas herramientas para dos empresas, una en Tlalnepantla, y una Compañía Sueca en la ciudad de México; laboré para Ford Motores en Cuautitlán, donde pude pulir mi inglés, supe de las materias de fundición, maquinado, ensamble y pruebas de un motor y conocimientos complementarios a través de cursos de administración a los que la empresa me envió en la Universidad de las Américas. A todo esto, pude sumar mi experiencia en Massey Ferguson, Querétaro, que producía Tractores Agrícolas y maquinas 3en1 para movimiento de tierras, experiencias que se enriquecieron al visitar fábricas en Beauvoir y Lille en Francia; visitas a las instalaciones de Coventry, fabricante de Tractores; Peterborough, de Motores, y Manchester, de Refacciones, las tres en el Reino Unido. Igual, viajé a las fábricas en Porto Alegre, Brasil y Rosario, Argentina. Con todo este acervo, no sólo participé en el programa para elevar la eficiencia operacional de la Planta de Implementos de Massey Ferguson en Naucalpan, Edomex, sino, además, me permitió participar en el equipo que salvó una venta fallida de Massey Ferguson a la Secretaria de Patrimonio Nacional en la ciudad capital de México.

Herbert Leshinsky resultó ser una persona vivaz, de energía positiva, intenso, afable y abierto a comunicarse con todos. Lo sentí preocupado por el peso de su nuevo puesto como director de una empresa que demandaba grandes esfuerzos para resolver sus graves problemas, situación que me confesó en una demostración de confianza. Entrados en este nivel de confianza, comentó que William Leonard me había recomendado para que lo auxiliara a diseñar la transformación de Tremec, teniendo como plataforma la estrategia que había yo sugerido en 1976 y que nadie había entendido. Agradecí la franqueza y confianza a mi nuevo jefe y le comenté que efectivamente yo tenía desarrolladas varias ideas de cómo transformar a la empresa después de 16 años de crecimiento ininterrumpido y que le permitió convertirse en el fabricante de transmisiones manuales más grande del mundo. Un crecimiento así, llevó a Tremec a la necesidad urgente de revisar los métodos para adaptarse a una dura y cambiante realidad de un dinámico entorno. Como lo señalamos en textos anteriores, ese éxito obstruyó la visión de los directivos al no poder advertir los efectos de nuevos decretos gubernamentales para la industria automotriz nacional, ya en proceso. Ante este panorama, el Sr. Leshinsky me invitó para que me incorporara a la empresa, en un puesto en Primsa, donde tenía una vacante abierta y como consecuencia de un movimiento de un ejecutivo de Primsa a Tremec, empresas filiales. Este movimiento fue la coyuntura que para mí resultó ser muy cómoda, tomando en cuenta la experiencia ya descrita. Los productos de Primsa y Massey Ferguson, resultaban casi iguales. Acordamos las formalidades y condiciones solicitadas por mí y en Julio de 1980, había regresado a Querétaro como director de Primsa.

Encontré a Primsa con un inventario enorme de cargadores y montacargas recibidos de las plantas de Clark USA; unidades incompletas y por ensamblar y otros componentes en la cadena de producción. Me encontré con una línea de ensamble muy poco eficiente, agravado todo por un área de producción más bien orientada al abasto de piezas para la producción interna, olvidando la venta de refacciones, que es donde radica un generoso ducto de recursos financieros frescos.

El Sr. Paul Jones, a quien yo sustituí, dejó, sin embargo, un ambiente de cooperación y amabilidad que me hacía recordar mi previa experiencia en Tremec, contrastando tan distintos ambientes internos. Iniciamos aplicando la técnica de ensamble y análisis de tiempos y movimientos, reordenando las áreas de soldadura y pintura; se redujeron los tiempos de espera para incorporar coordinadamente, los componentes a la línea de ensamble, para que en distancias cortas se ensamblara, pintara, terminara y probara cada unidad. Así, sumando el tiempo ahorrado, fuimos capaces de atender las necesidades del mercado nacional de refacciones. Pudimos integrar a este ordenado flujo de componentes, los rescatados del enorme inventario encontrado en un principio. Esta canibalización de componentes mayores, según el Gerente de Materiales, era una aberración. Sin embargo, esta estrategia resultó muy rentable. El factor ventas, sobre el de volumen de producción, experiencia que nos llevó a la reorganización del departamento de refacciones de Primsa, con la contratación de un nuevo gerente y después de salvar algunos obstáculos para realizar este movimiento. La primera tarea fue elaborar la política de Venta de Refacciones orientada al Cliente.

Los resultados en1980 de la División Equipo Mecánicos -Primsa-, fueron muy buenos, en contraste con los propios de la División Transmisiones, la que había resentido los efectos de la huelga de sus trabajadores sindicalizados, un movimiento muy radical y sorpresivo que duro 34 días con la pérdida de 70,000 transmisiones no ensambladas. Se resolvió con un aumento del 40 % y prestaciones, decisiones que afectaron sus resultados de ese año de 1980. El mercado nacional tuvo una recuperación, pero el mercado de exportación sufrió un severo golpe por la entrada en vigor el Segundo Decreto de la Industria Automotriz, dedicado a las exportaciones de auto partes, dando por terminado el ciclo protector de esta actividad tan importante y vital para Tremec. Apareció publicado después, un Tercer Decreto de la Industria automotriz que establecía que las empresas automotrices podían exportar e importar sus propios vehículos, manteniendo una balanza comercial positiva o al menos balanceada.

Así, con este panorama, Tremec inicia una nueva etapa, enfrentando adversidades como la de un mercado nacional en reducción y una plantilla de personal despedido y dependiendo su existencia más del mercado de exportación. (Continuará parte 2ª).

MICROSCOPIO (28)

José Sosa Padilla

Las oficinas privadas.

Se construyeron cubículos como oficinas privadas para gerencias o departamentos en torno al galerón multicitado, como el Departamento de Nóminas, del que hablaremos después. Sobre el techo de estos cubículos se habilitaron dos tapancos, uno en el que quedaron alojados los de contabilidad y costos y en el otro, Ingeniería del Producto. Una escalera daba acceso a ambas zonas administrativas.

Ida y vuelta.

Mis primeros meses en TREMEC fueron los de un auténtico integrante de un segmento social sin automóvil, como tantos ciudadanos de a pie que requería del servicio público colectivo para asistir puntualmente, en mi caso, a trabajar. A este servicio se les conocía como “circuitos”, cuyo recorrido iniciaba en un punto y regresaba al mismo después de un largo recorrido circular. Había dos categorías de servicio, siendo el color del autobús el que los distinguían: el azul y crema, era de primera clase y cuyo recorrido era solo para las zonas urbanas; el verde con crema era de segunda clase, suburbano, al rebasar los límites de la ciudad de aquella época. Pues bien, mi punto de destino era TREMEC, ubicada más allá de la Congregación de San Pablo que ya estaba considerada fuera de la ciudad. Por lo tanto, mi única opción era el Circuito Verde, y estando TREMEC en zona despoblada, sólo había una sola corrida calculada de tal modo, que coincidiera con la hora de entrada a laborar. Este circuito partía en punto de las 7 de la mañana del lado Norte del Jardín Venustiano Carranza, Plazuela de La Cruz. Vecino de este Barrio, lo abordaba en tiempo y con la mitad de asientos ocupados, partía la unidad. Bajaba por la calle Independencia, para doblar Manuel Acuña hasta la calle Reforma, bajando hacia la calle Luis Pasteur Sur. Daba vuelta a la izquierda hacia la Calzada Ignacio Zaragoza, pasando a un costado del recién estrenado Mercado General Mariano Escobedo, continuando hasta la calle Ezequiel Montes, doblando con dirección a la calle Miguel Hidalgo, para adentrarse sobre su izquierda para tomar la Carretera 57, llamada Constitución (hoy Avenida Cinco de Febrero), Con dirección hacia San Luis Potosí, comenzaban su descenso los trabajadores de La Concordia, Singer, Carnation, Kellogg’s, Purina, San Pablo y finalmente, TREMEC, sólo unos minutos antes de la hora de entrada, las 8:00 horas. Durante este recorrido, la unidad se llenaba de usuarios hasta agotar los asientos disponibles. Sin embrago, el chofer seguía recibiendo pasaje hasta donde el espacio “aguantara” y éstos harían el viaje de pie. El camión se vaciaba en TREMEC y a partir de ahí, iniciaba su regreso precisamente para cerrar el “circuito”; al pasar por San Pablo, era abordado por mujeres cargando sus tazcales llenos de tortillas que llevaban a vender a Querétaro.

Esta rutina diaria, hizo que nos familiarizáramos todos los pasajeros, y sabíamos quien abordaba en cual esquina y su punto de destino. De esa manera, pudimos darnos cuenta que en determinada esquina, subían unas damas a quienes algunos experimentados pasajeros les llamaban las “señoritas kiko”. Cuando pregunté el por qué, me respondieron llanamente: porque son las señoritas kikogen.

En la actualidad este recorrido es imposible de realizar: se ha modificado todo, los sentidos de las calles, en 1965, recién se inauguraban el Mercado Mariano Escobedo y la calle Ezequiel Montes. Aún no existían ni las escuelas secundarias ni el Centro Universitario en el Cerro de las Campanas (Continuará 29).

