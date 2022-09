En riesgo producción de maíz y frijol por sequía

Al menos el 50 por ciento de los productores prefirió no arriesgarse a sembrar

Por Josefina Herrera

La fuerte sequía que se registra a nivel mundial ha pegado a productores del municipio de San Juan del Río, y al menos 35 Ejidos de temporal se han visto afectados con sus cultivos de maíz y frijol, esto debido a que las lluvias vienen con retraso, indicó Fidencio Romero Martínez, representante de la Unión de Ejidos Adolfo López Mateos.

Indicó que generalmente las precipitaciones pluviales deberían presentarse en el mes de junio o julio a más tardar para que los productores puedan aprovechar el temporal, ya que después de esos meses resulta más riesgoso para ellos debido a que pueden caer las heladas cuando aún no ha terminado su proceso de cosecha.

“Aquí en San Juan del Río también la sequía ha pegado, como ustedes saben o tienen información las lluvias se retrasaron bastante, apenas ahora en el mes de agosto llovió en los primeros días y empezó a sembrarse a destiempo podríamos decir porque normalmente las lluvias son en el mes de junio, julio a más tardar, la siembra se cierra pues en los últimos días de julio, hablo principalmente de los productos de maíz y frijol, después de esa fecha ya es riesgoso porque en el mes de septiembre, en los últimos días cae hielo, el frío es un poco intenso y el maíz no resiste, entonces la sequía afectó mucho y creemos que este año pues la producción en cuanto a los cultivos de temporal pues va a ser muy pobre”.

En este sentido, declaró que al menos el 50 por ciento de los productores ya no se animaron a sembrar por el riesgo que corrían, pero los ejidatarios que sí se atrevieron están con la incertidumbre de ver si se va a lograr o no su cosecha, sin embargo no pierden la esperanza.

“Prácticamente podemos decir que los 35 Ejidos de temporal del municipio de San Juan del Río, en particular que son los que se encuentran en la parte alta del municipio, pues ellos dependen nada más de la lluvia de temporal, ahorita por la lluvia pues en este mes, pues en algunas partes ha calado bien en la tierra, en otras más o menos, pero la gente se ha arriesgado, en algunas de ellas podríamos decir un 50 por ciento de los que siembran de los ejidatarios se han arriesgado a sembrar para ver si logran algo, ha seguido lloviendo, ha nacido la planta pero pues no se tiene la seguridad de que haya producción, sin embargo pues se trabaja con la esperanza de que se logre algo”.

Respecto a esta situación, Don Fidencio señaló que esperan haya algún programa por parte de las autoridades de los tres niveles para con los productores, y de esa manera lograr salir adelante, toda vez que éste es un recurso primario.

Asimismo, agregó que algunos productores tuvieron que arriesgarse a cultivar en seco, y aunque varios le atinaron al haber llovido en la primer semana de agosto y naciera el maíz bonito, el problema que se da en esa situación es que en parte de la planta nace mucha rama o yerba y va afectando el desarrollo del producto, “entonces ahorita los maíces o frijoles pues están ya en crecimiento pero acompañados de mucha rama, ésa es una de las cosas que afecta pero esperemos que siga lloviendo, que es la esperanza que todos tienen para lograr algo”.