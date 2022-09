Regresar al PAN de antes

Lo que yo escucho de los panistas es que hace falta más participación en calle como lo veníamos haciendo de forma tradicional, dijo Beatriz Marmolejo

Por Sergio Hernández

Noticias

Lo que yo escucho de los panistas es que hace falta mucho más apertura, mucha más participación en calle como lo veníamos haciendo de forma tradicional, anteriormente los panistas teníamos jornadas comunitarias, teníamos trabajo de contacto directamente con la población en lo inmediato, afirnó la ex presidenta del PAN municipal y hoy diputada Beatriz Marmolejo.

“Enrique Correa estuvo en dos periodos continuos, tuvo esa posibilidad de ser reelecto del presidente del comité, fue después de que fui presidenta y en este tiempo se creó la sede del comité municipal, hubo avances también respeto a las casas azules y estos espacios para tener contacto con los panistas, sin embargo, lo que yo escucho de los panistas es que hace falta mucho más apertura, se nos pedía también que estuviéramos capacitados por lo menos una vez al año, y en ese sentido yo he escuchado comentarios que no ha habido muchos espacios”.

–¿Hay descontento?

-Más que descontento, yo veo la oportunidad, estos procesos de renovación del partido sirven para eso, para que haya una evaluación y en todo caso cambiemos y exijamos como militantes que tipo de dirigencia queremos tener.

Ante la su ausencia en la inscripción de las dos planillas registradas (de José Luis Sainz y Adriana Cruz) dijo que fue invitada por una de las dos planillas, sin embargo, el registro fue en sábado, y yo los sábados estoy estudiando, entonces no me permitió el poder asistir. También me hace falta platicar más con los que están presentando su proyecto, hasta que pues yo tenga la oportunidad de externarles mi sentir es que emitiré una posición.

-¿Te convence alguna planilla?

-Necesitaría platicar con ellos primero.

Tengo una muy buena relación, tanto con Chepo como con Adriana, creo que aquí lo fundamental es a la integración de los equipos, que tanta apertura hay a que todas las voces del partido, a que la militancia se sienta representada dentro de la toma de decisiones del comité. Veo a los grupos representados en estas planillas, sin embargo, también hay panistas que piden una primera oportunidad y que no forman necesariamente de esos equipos.

–¿Estas disgustada con algo?

-No, no. Yo voy a participar en el proceso como lo vengo haciendo desde hace 25 años con el partido, sin embargo, si quiero externar a los 2 aspirantes mi posición y pues quiero que sumen a muchos panistas que no forman parte de esos grupos.