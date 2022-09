¿Soy el asesino o el asesinado?: Viet Thanh

El ganador del premio Pulitzer platicó sobre sus libros y cómo fue crecer en Estados Unidos como vietnamita

Daniela Montes de Oca

Fotos: Sixto Picones

Después de ver Apocalypse Now me pregunté si yo era el soldado estadounidense asesino o del vietnamita asesinado, dijo el escritor Viet Thanh, quien platicó con Lee Brackstone acerca de sus libros y de las contradicciones de la vida, como lo es ser un refugiado vietnamita en Estados Unidos.

Estos libros, que en un principio no estaban pensados para ser una trilogía, se escribieron sabiendo que ofenderían a todos, dijo Viet Thanh, primero por estar en contra no solo de toda la dinastía Hollywood, sino de la historia de Estados Unidos, quienes no están acostumbrados a escuchar otra versión que no sea la suya; así como de los habitantes de Vietnam quienes tampoco entendieron cómo escribir y comprender hasta cierto punto a Estados Unidos.

Cómo escribir un libro que hable sobre la guerra en Vietnam, que llame la atención, que no sea aburrido y que compita con todo lo demás que hoy arrebata la atención de las personas -Facebook, Instagram, Internet completo-, entonces Viet Thanh pensó en una novela basada en la realidad pero que también tuviera sus ratos divertidos, sus ratos de suspenso, es así como escribió El Simpatizante con el que se ganó el Pulitzer.

Fue así como entró en conflicto porque tal y como lo explicó, todos conocen un poquito de la historia de Vietnam, aunque sea solo escucharon de la guerra, lo que abre la puerta a grandes mal interpretaciones, entonces había que romper estigmas, aclarar cosas, pero sin perderse tanto en ello al grado de aburrir al lector, cosa que logró conquistar con facilidad, también a través de un narrador sin nombre.

El autor decidió leer un fragmento de su libro, que dejó muy en claro lo que buscaba hacer, este libro habla de un vietnamita espía que llega a EUA y tiene que trabajar cercano a una producción cinematográfica, en una parte se acerca al director del filme -que es sobre la guerra de Vietnam- y le dice: por qué no darle más voz a los vietnamitas, al menos que los actores se parezcan o hablen con el acento de ellos, a lo que el director le contesta que es una muy mala idea. A propósito de esto, será en Noviembre cuando HBO comience el filme de la trilogía de Viet Thanh.

Antes de concluir esta conferencia, que llenó la cineteca Rosalío Solano, habló sobre un último artículo que escribió acerca de la guerra en Ucrania, un poco exceptico acerca de la posición de EUA, país que dijo sentirse mal de ver actos tan inhumanos en contra de todo un pueblo, esto según Viet Thanh es totalmente contradictorio, pues son cosas que el mismo EUA ha hecho.

Tras el conversatorio los asistentes arrasaron con los libros para formarse y tener la firma de este emblemáticon escritor.