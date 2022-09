Acortan cauce del río en Manantiales

Por Josefina Herrera

Luego de que algunos vecinos de la colonia de Manantiales denunciaran que sobre el canal del río han estado realizando trabajos en los que han amontonando una gran cantidad de tierra sobre la ribera, provocando que este tramo se haga más angosto, la secretaria de Obras Públicas Municipales de San Juan del Río, Edith Álvarez Flores, declaró que esto no forma parte del plan de obras del municipio ni del estado, y revisarán si algún particular lo está haciendo.

La funcionaria explicó que este tramo es tanto rural como urbano, por lo tanto será necesario revisar quién está de alguna manera comiéndose este tramo y si cuentan con algún permiso de construcción, pero tendrá que verificarse también a través del área de Desarrollo Sustentable con la finalidad de despejar todas las dudas y que esto no ocasione un riesgo para la población.

“La realidad es que nosotros no estamos haciendo nada como municipio en esa zona, tampoco gobierno del estado está haciendo nada todavía, pero voy a revisar que es lo que está pasando y lo que te puedo decir es que voy a verificar con Desarrollo Sustentable quién tiene una construcción en esa zona porque puede ser una que se haya deslavado; dos, por el tema de que somos mixtos, rural y urbano, puede ser que los que están en esta zona estén tratando de ampliar su parcela y cerrando un poquito más el cauce del río que no lo sabemos, pero, te confirmo, obra municipal no traemos en esa zona, obras estatal tampoco se está haciendo todavía nada en esa zona, y sí tendremos que verificar de dónde es que está comiéndose parte del río”.

Al hacer un recorrido por la zona, Vidal Bautista, habitante de esta colonia, señaló que hay una gran preocupación debido a este amontonamiento de tierra que queda justo detrás del fraccionamiento Bosques de San Juan, debido a que están acortando el cauce del río, y la presencia de las lluvias podría afectarle a sus viviendas si no corre adecuadamente, esto tras las experiencias ya vividas de las inundaciones del 2017 y 2021.

Por tal motivo es que piden a las autoridades tomar cartas en el asunto para resolver este problema y que no salgan ellos afectados, ya que desde el año pasado han detectado la presencia de máquinas trabajando con ese amontonamiento de tierra.

“Nos va afectar cuando venga la creciente de agua, no nada más a nosotros, a Nogales, no sabemos quién está detrás de eso que han ido amontonando más y más tierra de aquel lado, la han aventando hacia el cauce del río de este lado y yo creo que ha avanzado unos 45 metros del río de este lado, antes había un llano donde pasaban los animales pero toda la tierra la han ido acumulando y acumulando, y el río se está viniendo de este lado y no se vale que nos afectan de ese modo”.

Cabe señalar que al momento de levantar el testimonio de los habitantes, se acercaron del área de inspectores municipales para levantar el reporte y comenzar a investigar quién está realizando estos trabajos y por qué motivo.