México está viendo morir su alma: Wole Soyinka

El Premio Nobel de Literatura lamentó la normalización de la violencia en las sociedades

En algún punto se dijo que Nigeria estaba perdiendo su alma, hoy México está perdiendo la suya, se dijo en la conferencia de Wole Soyinka en el Hay Festival; el escritor nigeriano ganador del Premio Nobel de Literatura platicó acerca de sus libros, trayectoria y parecidos entre su país y México.

Con un lleno total en el Teatro de la Ciudad, Wole Soyinka fue entrevistado por Diego Rabasa, acerca de su vida, su escritura y diferentes temas, pero sobre todo acerca de su nueva novela: Crónicas desde el país de la gente más feliz de la Tierra, redactada casi 50 años después de su última obra.

Soyinka es considerado el mejor escritor africano, ganador del Premio Nobel de Literatura en 1986, su conferencia estuvo llena de aprendizaje no solo de él sino de toda la cultura que lo rodea. Entre lo que más llamó la atención estuvo la comparación entre la crisis de violencia en Nigeria y México, Wole Soyinka destacó que lo más sorprendente y horrible de la situación es que la sociedad normalice estos actos, es perder la batalla contra lo negativo y caer en la famosa frase “si no puedes con ellos, únete” aunque sea ante la indiferencia.

Una de las peores experiencias para él ha sido ver el alma de su país morir, dijo que cuando en Nigeria uno se despierta y no ha habido un secuestro, entonces se siente raro, algo no está bien, pero en realidad lo que está mal es tener ese pensamiento y que la sociedad no se movilice, cuando su vecino podría ser el siguiente secuestrador. Es aquí cuando se dijo que México está viendo su alma morir.

Acerca de su nuevo libro, se comentó que la idea nació cuando en internet Wole Soyinka vio una encuesta en la que se decía que en Nigeria vivía la gente más feliz del mundo, pero al contrario de cómo suena el título, la historia es fatal y dramática. El escritor dijo que en realidad las novelas siempre han sido un accidente y que en estos 50 años se dedicó más al teatro que a la escritura. Pero entonces también recordó que siempre que se ha sentado a escribir ha sido bajo la premisa de poder contar esas crónicas antes de que se fueran, de que se olvidaran.

Al final del conversatorio se le preguntó si hay alguna manera de combatir la corrupción, a lo que contestó que ha pensado en ello toda su vida sin encontrar una verdadera respuesta, pero que cree firmemente que la educación es el primer paso, ya que le dará más conciencia a las personas. “Tengo que contestarles que pienso que la corrupción es una tóxica cosa que nunca podremos erradicar en la sociedad” y a modo de broma dijo que tal vez se debería de institucionalizar y ponerle impuestos.

Tras su evento se hizo una enorme fila para que pudiera firmar uno a uno los libros de decenas de personas, algunos de ellos le llevaron más de 5 libros para que los autografiara todos.