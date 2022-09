Alumnos de la UTEQ realizarán estancia en Japón

Recibirán entrenamiento de alto nivel en el MIRAI

Por Sergio Hernández

Cuatro “cerebros” queretanos de entre 18 a 25 años que ya desarrollan soluciones a problemáticas especificas de la industria, fueron seleccionados en el primer intercambio a un centro de innovación al Japón. Durante 14 semanas obtendrán un entrenamiento al más alto nivel y tendrán que consolidar su línea de investigación todo enfocado a la inteligencia artificial.

María del Carmén Valencia, Vanesa Prado Hernández, María Fernanda Martínez Nájera y Luis Felipe Valencia Olvera son estudiantes de la Universidad Tecnológica de Querétaro (UTEQ), estan becados dentro de una alianza estratégica con el Innovation Research Center Institute (MIRAI) de Japón.

En entrevista el rector, José Carlos Arredondo Velázquez, dio a conocer que previo a este acuerdo se ha instalado un laboratorio dentro de la UTEQ denominado Centro de Innovación y Creatividad (CIC) 4.0 de la institución.

“El acuerdo de colaboración entre MIRAI, la UTEQ y el CIC 4.0 fortalece el laboratorio de inteligencia artificial que tenemos en nuestra institución, estableciendo una relación sinérgica entre ambas instituciones. El objetivo de esta colaboración es compartir equipos, investigadores, capacitación, formación y el desarrollo de un proyecto de manera conjunta para generar soluciones reales al sector social y productivo de ciencia y tecnología”.

LA CIENCIA

Arredondo explica: En México hay dos formas de clasificar a los científicos, del lado tecnológico y básico. En el lado tecnológico estamos en una era que se llama ciencia de datos, han pasado 20 años de investigaciones y hay muchos resultados, lo de hoy en día es meternos a un sistema de inteligencia artificial que se aprenda a crear un modelo matemático, ajustado a una necesidad, lo que va a permitir la evolución de muchas áreas del conocimiento.

Lo que trato de decir, agrega, es que todas las leyes físicas y todo aquello que me sirvió para obtener esa información, en un sistema que cumple a la perfección. Lo que ha detonado es que muchos de los proyectos que veníamos haciendo van a bajar costos, van a ser más factibles implementarlos, son trajes a la medida y que van a dar resoluciones en el corto plazo.

Dio a conocer que en este momento la UTEQ trabajan en cosas muy concretas y que se los pide la empresa, por ejemplo, se acercó una empresa de aceites nos pedían era mejorar la calidad y a través de una metodología científica basada en la parte técnica se trabaja para dar solución completa a esta empresa.

Explica que en la universidad los alumnos tienen una parte que se llaman estadías, en donde ellos tienen un espacio de aprendizaje, ya sea en una empresa o en algún lugar, y que ellos puedan incorporar dentro de su perfil académico esa experiencia practica y real.

Detalla que para la selección de estos cuatro alumnos se recurrió al asesor de estadía (el doctor Alejandro Castañeda) dentro de un programa interno que se se llama “ID+distancia” y donde los profesores que estan dentro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) pueden tener estudiantes para desarrollar, lo que se busca es que los cuatro alumnos tengan un entrenamientoa al más alto nivel.

LAS BECAS

Arrendo señala que estos cuatro alumnos obtuvieron una beca del Centro de Investigación japones (MIRAI), además de que el estado les concedió la beca “Embajador” que otorga el gobernador del estado, otra porción provino de becas propias de la UTEQ, de tal manera que tienen una estancia de 14 semanas, que son suficientes como para que ellos se involucren en esta forma nueva de hacer las cosas, pero sobre todo para que desarrollen su talento al más alto nivel.

“En el caso de las becas que nosotros tenemos, pues tenemos becas socioeconómicas, científicas, académicas, más o menos es una bolsa de seis millones de pesos, sin embargo, dentro de nuestra estrategia de desarrollo institucional, queremos que esas becas se amplíen, estamos buscando becas de SEDESU, becas de nuevos talentos a través de CONCYTEQ, becas internacional de Alemania a través de la DAAD, becas de Francia que en esta ocasión fueron un poco golpeadas de MEXPROTEC, es decir, el concepto de beca para movilidad internacional para que ningún estudiante se quede sin estudiar, para que los estudiantes de alto rendimiento estén incentivados tienen que ir creciendo permanentemente porque esta visión de mover y buscar que los estudiantes sean incentivados no puede tener eso; y en ese sentido estamos haciendo esfuerzos para que se incrementen cada vez las becas”.

ANILLOS DE NEWTON

María Fernanda Martínez Nájera estudia la carrera de ingeniería en nanotecnología (octavo cuatrimestre) relata que siempre estuvo muy interesada en el laboratorio del doctor Castañeda.

“En una ocasión me presente sin previo aviso, honestamente para hablar con él y que estaba muy interesada el unirme al laboratorio. Obviamente me aceptaron y me presentó los proyectos en lo que podía trabajar y acepté varios, y empecé a trabajar. Trabajo con un espectrofotómetro, lo que hace es que tiene sensores y puede percibir los elementos que hay en el ambiente, así como el color, y entonces da una serie de datos que cada dato representa un elemento y un color en específico, entonces, es funcional para muchísimas cosas, de hecho se utiliza mucho en el área aeroespacial actualmente.

Pero además estamos trabajando con los Anillo de Newton que recolectan imágenes, hay anillos que están seguidos unos de otros y lo que hace es que con laser pasa sobre ellos y da unas imágenes especificas a nivel nanométrico en los cuales dependiendo de las partículas la figura geométrica que tienen las partículas se puede saber el tipo de aceite que se está utilizando, nosotros estamos específicamente trabajando con aceites actualmente.

REDES NEURONALES CON IA

María del Carmén Valencia estudia la carrera Técnico Superior Universitario (TSU) en Nanotecnología.

“Trabajo en un dispersor de luz dinámico, es un prototipo que se utiliza para poder medir tamaño de partícula a la escala nanométrica, se utiliza mucho por ejemplo en la caracterización de pigmentos, de vacunas, en el ámbito de la belleza en las formulaciones, en todo eso. Una vez que nosotros conocemos nuestro tamaño de partícula podemos hacer investigación y desarrollo de como queremos hacer que sea la formula, de que características va a tener a partir de esos parámetros, entonces, para eso lo desarrollamos dentro de la universidad.

En este viaje a Japón escogí la rama de inteligencia artificial, mi prototipo ya trabaja en esa área, lo que hago es tener un software que nos va a dar la medición de un manera exacta y precisa en muy poco tiempo, de 1 a 2 minutos, pero todo esta información estoy metiendola a redes neuronales, es como si fuera un niño chiquito, le vas enseñando las cosas y cada vez se va a haciendo más exacto el proceso. Entonces, lo que yo quiero ir a hacer a Japón es aprender mas acerca de la inteligencia artificial para ser más concreta en ese ámbito.

CLASIFICADOR DE ACEITES

Vanesa Prado Hernández estudia a la carrera de ingeniería en nanotecnología (8vo cuatrimestre) me enfoco en el problema del desgaste que sufren los aceites en los maquinados, estamos buscando un clasificador que nos ayude a no correr riesgo con la clasificación de los aceites, predecir incluso su durabilidad o su tiempo de vida para que a corto, median y largo plazo la empresa pueda evitarse gastos imprevistos o gastos que pueden llegar a la banca rota de una empresa como lo son los defectos en sus máquinas.

En Japón yo escogí tanto el área de nanotecnología como el área de robótica, ya que ambas complementan en el sector de la manufactura las piezas de maquinados, por ejemplo, en automotriz, en aeronáutica, y enfocándonos en el proyecto de los anillos de Newton voy a especializarme en la clasificación de los aceites, su composición química a nivel nano escala para aportar esa información a nuestro prototipo para que en conjunto con estos patrones de los anillos de Newton podamos exponer resultados más precisos.

MÁXIMO PROVECHO

Luis Felipe Valencia Olvera estudia ingeniería industrial (último cuatrimestre) a falta de experiencia laboral yo no conseguí una empresa, se me ofreció la oportunidad de trabajar de la mano del doctor Alejandro Castañeda es un espacio que me llamó bastante la atención porque a lo largo de la carrera llegamos a ver materias tecnológicas pero realmente nunca le sacamos el máximo provecho, nos quedamos como simplemente teoría.

“Me gustó mucho el saber que iba a poder desarrollar más esas habilidades porque si es algo que me interesa mucho, entonces, llego al laboratorio con el doctor y se me presentan los diferentes proyectos que se estaban desarrollando, yo, como había tenido un poco de experiencia con maquinados se me da la oportunidad de fabricar un máquina de control numérico por computadora para el laboratorio con fines didácticos”.