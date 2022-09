En Corregidora, las obras son en tiempo récord y de calidad: Roberto Sosa

Por Daniela Montes de Oca

Noticias

Después de que gobierno del estado y el municipio de Querétaro decidieran no trabajar más con Solutintec, el presidente municipal de Corregidora, Roberto Sosa, declaró que no se le puede crucificar por algo que no ha pasado en su demarcación, por lo que se tendría que analizar si fuera el caso de trabajar con ellos.

Tras la caída de la trabe en Bernardo Quintana, el gobernador Mauricio Kuri declaró que ya no se trabajaría más con Solutintec, acción que también decidió replicar el municipio de Querétaro, el alcalde de la capital Luis Nava declaró que no pueden estar desasociados a gobierno del estado y no se puede dejar un precedente de una empresa que ha pasado por situaciones como ellas.

Por su parte, el presidente municipal Roberto Sosa expresó que, en el caso de Corregidora, tendrían que analizar la situación, recordando que siempre se busca que los contratistas que trabajen con ellos cumplan con diferentes requisitos, tiempos, forma y sobre todo calidad.

“Nosotros gracias a Dios las obras que se han hecho acá han sido extraordinarias, obras en tiempo récord con buena calidad, entonces habría que analizar”, afirmó.

“No podemos crucificarlos por algo que no ha pasado en Corregidora”.

Acerca de su informe de gobierno, informó que será el próximo 30 de septiembre en sesión solemne de Cabildo, sin evento público.