Recibe DIF Municipal a menor que creció en Centro Penitenciario

El acontecimiento, inédito en México, marca precedentes en la restitución de derechos de los menores que viven con sus madres privadas de la libertad

“Me gustaría para él un ambiente familiar acogedor. Que tenga un desarrollo indicado para su edad y que conviva con sus compañeritos”

Alejandra Monjarrez Montes, maestra del Centro Penitenciario Femenil



“A él se le abrieron los ojos, le brillaron los ojos y para él es todo nuevo”

Laura Verónica Martínez Sáenz, representante de la Procuraduría de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema Estatal DIF

Noticias

Por primera ocasión en México, un pequeño de dos años, tres meses que habita con su madre privada de la libertad en el Centro Penitenciario Femenil CP2 del Estado de Querétaro, fue recibido por el Sistema Municipal DIF encabezado por Arahí Domínguez, para recibir acompañamiento educativo y psico-emocional que contribuya a una adecuada incorporación a su entorno familiar, social y comunitario fuera del penal.

El proceso implementado por el Sistema Municipal DIF, la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario de Querétaro y la Procuraduría Estatal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema Estatal DIF está diseñado para emplearse como herramienta orientadora de la primera infancia de este menor que, debido a su desarrollo al interior del Centro Penitenciario, no había tenido contacto con niñas y niños de su edad; lo que podría derivar en rezagos educativos o emocionales.

Incorporarse a este proceso de adaptación social significó para este pequeño salir por primera ocasión del centro penitenciario y establecer contacto con niñas y niños de su edad, conocer nuevos paisajes, nuevos olores y nuevas experiencias formativas; además de comenzar a familiarizarse con otros métodos de formación escolar.

“En esta primera experiencia venía muy contento pero ya a medio camino se empezó a angustiar un poquito. Venía platicando con él y como soy la que siempre está al pendiente de él venía platicando con él y le di esa seguridad que necesitaba. Se relajó un poquito”, narró Alejandra Monjarrez Montes, su maestra al interior del centro penitenciario.

Manjarrez Montes, licenciada en Puericultura, agregó que el pequeño de dos años recibe instrucción escolar de 10 de la mañana a 2 de la tarde con base en una planeación integral para su desarrollo y bajo los marcos de la estrategia de protección integral para la garantía de derechos de niñas y niños que viven en centros penitenciarios, “Piltsintli”, lo que le ha permitido contar con las bases generales para su sano desarrollo. Sin embargo no tener posibilidades de relacionarse con niñas y niños de su edad ha impactado en un desarrollo tardío del lenguaje.

“Es un poco deprimido porque no tiene convivencia con más niños. Su círculo son las chicas del centro. Tiene un poco de retraso en lenguaje, yo creo que es por el mismo círculo de personas con el que el convive. Y no hay la estimulación adecuada. Me gustaría para él un ambiente familiar acogedor. Que tenga un desarrollo indicado para su edad y que conviva con sus compañeritos”, señaló.

Un sano desenvolvimiento

El proceso de adaptación y sociabilización al que se someterá este pequeño, atravesará en un primer momento por una etapa de diagnóstico y revisión que les permita a las maestras y enfermeras del Centro Integral de la Niñez, “Bötsi” del Sistema Municipal DIF, otorgar un tratamiento adecuado para cubrir sus necesidades cognitivas y estimular un aprendizaje significativo.

Mayra Reséndiz Piña, coordinadora de los Centros “Bötsi” del Sistema Municipal DIF informó al respecto que será incorporado al área de Maternal A, donde se le aleccionará en áreas clave para el sano desenvolvimiento de la primera infancia, tales como la estimulación del lenguaje, el control de esfínteres y técnicas de socialización.

“Él va a recibir un trato digno, al igual que todos nuestros niños que están aquí. Va a ser atendido por una de nuestras maestras. Se le va a llevar todo un proceso. Ahorita se encuentra en ese proceso de control de esfínter y del desarrollo del habla. Va a tener el acompañamiento de una maestra y de una enfermera”, aseguró.

De acuerdo con Laura Verónica Martínez Sáenz, representante de la Procuraduría de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema Estatal DIF, este acontecimiento representa un logro histórico para las instituciones involucradas en el proceso, pero también un parteaguas en la restitución de derechos del menor, así como en su vida educativa, social y emocional.

“Es una diferencia muy grande estar en el centro penitenciario y el ingreso a esta guardería porque para él se abre un mundo totalmente diferente. Es un mundo que él no conocía. Es la primera vez que tiene interacción con otros niños de su edad, es la primera vez que tiene interacción en un espacio distinto con otros adultos.

“La verdad es que se ha adaptado súper bien desde que salió del centro, incluso desde que vio el auto donde lo iban a transportar a su nueva escuela. A él se le abrieron los ojos, le brillaron los ojos y para él es todo nuevo. Los ojitos no se han detenido porque para él, los colores brillantes, las formas, las figuras, los colores, los materiales, para él todo esto es nuevo. Es parte de otro mundo que él no conocía”, señaló.