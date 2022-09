Sale a la luz el nuevo escándalo de Anuel AA que involucra a Yailin

Desde que Anuel AA y Yailin “la más rival” comenzaron su relación ha estado en las tapas de todos los digitales. Ni hablar del día en que decidieron dar un paso más y transmitieron desde sus redes sociales que habían dado el sí quiero. Es de allí donde les muestran a sus seguidores la vida de lujo que se están dando desde que están juntos. Sin embargo, algo parece haber cambiado en los últimos días.

Desde hace unas semanas se instaló con fuerza el rumor de que Yailin y Anuel comenzaron el proceso para divorciarse. Hasta el momento, ninguno de los dos ha confirmado oficialmente esta versión que cada vez circula con más fuerza. El fandom de ambos ha sido el primero en notar que los cantantes han disminuido las apariciones en su cuenta de Instagram que eran habituales.

Otro dato que ha llamado la atención es que la dominicana no lo acompañara en una firma de autógrafos. Quien sí estaba ese día era Pablo, el hijo de 9 años de Anuel AA. Al parecer el tema de los hijos del cantante es lo que habría provocado la ira de Yailin y desencadenado la ruptura de la pareja. Es que ‘a la más viral’ le tomó por sorpresa el nacimiento de su supuesta hija fruto de su relación extramatrimonial con una joven llamada Melissa Vallecilla, originaria de Houston. Pero este no es el único escándalo.

Cuál es el nuevo escándalo que sacudió el matrimonio de Anuel AA y Yailin

A Yailin no le ha caído para nada bien el nacimiento de “la segunda hija” del cantante. Y si bien aún no ha emitido palabra alguna al respecto, lo cierto es que está decepcionada. Y ahora debe hacerle frente a un nuevo escándalo. Hay una nueva mujer que señala estar esperando un niño del puertorriqueño.

Se trata de una tiktoker llamada Roxana Somoza quien a través de un vivo en la red social dio el anuncio que ha terminado de poner en juego el matrimonio de Anuel AA. Según explicó tuvo más de un encuentro con el ex de Karol G y hasta incluso varios videos llamadas subidas de tono.

“En realidad con todas esas videollamadas yo quedé embarazada, sé que esto es fuerte y no lo debería estar diciendo, pero yo me embaracé… Vamos a ser padres con Anuel, estoy súper feliz”, sostuvo en un live que dio vía TikTok y ante su medio millón de seguidores. “La niña no se la va a dar Yailin, sino yo”, aseguró.

Por qué dicen que es mentira que Anuel AA tendrá otra hija con la tiktokers

“Yo también estoy embarazada de todos los actores que he visto en la tele”, “Bad Bunny te voy a hacer una videollamada para tener un hijo tuyo”, “no sabía que se podía embarazar por videollamada”, “mejor actuación que en la rosa de Guadalupe”, son tan solo algunos de los comentarios que le dejaron a la supuesta amante de Anuel AA bajo el video.

Fue la forma en que la tiktokers confirmó el embarazo lo que llamó la atención en su comunidad 2.0. Es que al señalar que “con todas esas videollamadas yo quedé embarazada” se prestó a la confusión de que solo se trataría de una broma. Sin embargo, a Yalin “la más viral” no le hace ninguna gracia que le sigan cargando hijos a su marido.