The Weeknd pierde la voz a instantes de iniciar su concierto

En su regreso a los escenarios, The Weeknd sufrió un problema en las cuerdas vocales que le impidió continuar con su concierto, tan sólo a 15 minutos de haber comenzado. El artista se sinceró con su público, luego de un rato tratando de recuperar su voz tras bambalinas, asegurando que había perdido la voz: “Esto me está matando”, expresó conmovido, casi a las lágrimas.

Cuando finalmente, luego de un par de postergaciones por la pandemia, la gira del músico, “After Hours Til Dawn”, se había convertido en una realidad, no fue el Covid-19 lo que imposibilitó nuevamente a The Weeknd de cumplir la deuda que tenía con sus fans, desde hace más de dos años, ya que fue un problema con su voz lo que le impidió continuar con el segundo concierto del tour.

Con una asistencia de más de 70 mil personas y la taquilla sin un boleto más que vender, el estadio SoFi, en Los Ángeles, esperaba eufórico la presencia del cantante de 32 años en el escenario, ya que –de acuerdo con “TMZ”- luego de la interpretación de un tema desapareció de la vista de las y los presentes.

Posteriormente, la banda de The Weeknd extendió la introducción de “Can’t Feel My Face” por 15 minutos, supuestamente, para dar tiempo al artista de que se restableciera vocalmente, sin embargo, los intentos por calentar su voz fueron fallidos, pues más tarde el músico comunicó que, tras la interpretación de una primera canción en la que gritó, se había lesionado las cuerdas vocales a tal grado que lo dejó impedido de entonar otra canción.

Luego de que los músicos de The Weeknd terminaran de tocar la canción, Abel Makkonen Tesfaye (su nombre real) salió al escenario, pero no para continuar con el concierto, sino para hablar con sus seguidores de lo que estaba sucediendo: “Me está matando. No puedo darte el concierto que quiero darte”, dijo mientras trataba de contener las lágrimas.

Luego de hablar con sus fans, estos no hicieron más que alzar un fuerte aplauso para el artista por expresar lo que verdaderamente estaba ocurriendo, pues el cantante canadiense no sólo se disculpó sino que prometió devolver el dinero a las entradas a todas y todos, así como se comprometió a reagendar las entradas para su gira, que también llegará a otros países como México, Australia, Nueva Zelanda, Europa, África y Medio Oriente.

“Mi voz se apagó durante la primera canción y estoy devastado. Lo sentí y se me cayó el corazón. Te prometo que te lo compensaré con una nueva cita”, publicó en sus redes sociales.