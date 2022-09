Daniela Romo asegura que Silvia Pinal no es una diva

Daniela Romo se encuentra en plena promoción de los conciertos que realizará en la Ciudad de México, Monterrey y Jalisco como parte de una gira donde celebrará la vida y su larga trayectoria artística.

A poco más de una semana de iniciar su tour, la cantante se ha colocado en la mira pública al pronunciarse con respecto al mote con que es catalogada la primera actriz Silvia Pinal.

Durante la entrevista concedida al programa Venga la Alegría, Daniela fue cuestionada sobre si le gustaría ser considerada una diva de la música, a lo que replicó:

“A mí no me molesta, pero lo que pasa es que eso ya no existe, ese es un concepto que se hizo en Hollywood, en los años donde hicieron a las divas, que además eran inalcanzables e intocables, entonces, las divas eran esas, era lo que todo el mundo deseaba y lo que nadie podría tener jamás”.

Sin embargo, la explicación de Romo no se detuvo ahí, por lo que inmediatamente hizo referencia a la madre de Alejandra Guzmán, quien recientemente recibió un homenaje en el Palacio de Bellas Artes por su contribución al mundo del teatro, cine y televisión.

“Como muchas de esas y aquí en México haz de cuenta pues las que fueron, así le dicen a Silvia Pinal, ‘La última diva del cine’”, expresó la intérprete de “Yo no te pido la luna”.

Pero al ser interrogada sobre si considera que Silvia es la última diva, inmediatamente contestó: “Ustedes le dicen, yo no dije que yo le diga, aquí ha habido muchas, desde Andrea Palma”.

Cambiando radicalmente de tema, después de asegurar que no le gustaría participar en un concepto como GranDiosas, Daniela manifestó que hasta la fecha ninguno de sus compañeros del medio artístico se ha negado a trabajar con ella.

“No afortunadamente, a lo mejor no me lo han dicho en mi cara, pero a lo mejor han dicho ‘yo ni mad$#* que voy’, pues puede ser el caso, no soy monedita de oro ni nada de eso”, remató.