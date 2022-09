Diputados niegan, otra vez, jubilación ex policía

Por Sergio Hernández

Noticias

Termina el vía crucis del ex policia Gabriel Gómez, los diputados le niegan su jubilación. De último minuto el secretario de administración en San Juan del Río negó que el policía haya trabajado en ese municipio, pese a que unos días antes había dicho lo contrario, con ello no cumple con el número de años que se requieren para conseguir este derecho laboral.

Fue con 14 votos contra el dictamen, siete a favor y dos abstenciones. Cuatro diputados del PAN: Antonio Zapata, Beatriz Marmolejo, Gerardo Ángeles, Daniela Salgado en anteriores ocasiones habían aprobado la jubilación y ahora dieron marcha atrás.

En tribuna el diputado del PRI, Paul Ospital pidió que la fracción panista y sus satélites, utilizaran su mayoría parlamentaria para aprobar sus iniciativas, pueden usar su mayoría para congelar las iniciativas en las que no están de acuerdo, pueden usar su mayoría parlamentaria para dar nombramientos de contralores y de otros tipos de espacios en la administración. Pero no usen su mayoría parlamentaria par arruinarle la vida a una familia.

“En este salón hay diputados y diputadas que la votaron a favor en la pasada legislatura, hay diputadas y diputados que la votaron a favor en la antepasada legislatura, dos veces a favor con la documentación oficial. Es un caso que tiene mucha grilla detrás, es un caso que tiene intereses políticos del más alto nivel detrás y ustedes lo saben no me obliguen a evidenciarlos aquí en la tribuna.

“Al final del día se trata de justicia, y la justicia es darle a cada quien lo que le corresponde. Y al señor Gabriel le corresponde su jubilación y así ha estado acreditado desde hace 7 años, 7 años han impedido entregarle ese papel. En 2 ocasiones, pasadas se le aprobó su jubilación y fue detenida por el ejecutivo estatal, la regresaron aquí y nuevamente se aprobó, hoy estamos discutiendo un dictamen en donde nuevamente se aprueba para que por fin llegue al pleno de este congreso y le demos esa tranquilidad.

“Ya que todo iba caminando bien de pronto llega un documento como mandado por el Espíritu Santo, en donde dice que siempre no, que ya lo pensó bien el funcionario de San Juan del Río, quien por cierto tendrá consecuencias legales por esto que está haciendo, y dice, que ya lo pensó bien, que ya revisó bien y que no es cierto que haya trabajado el señor ahí, con lo cual le impiden su jubilación. Este señor de San Juan del Río tendrá su propio proceso, está poniendo además a todo el municipio desde los 90s en jaque y en cuestionamiento por falsear documentos, de ese tamaño es la gravedad. Ustedes saben el fondo que tiene esta situación, pero al final del día es una familia la que la sostiene esta pre jubilación, no permitan que una grilla política de otros sea pagada por ustedes, no suden calenturas ajenas”.