Geraldine Bazán se olvida del amor de pareja

Geraldine Bazán se sinceró con relación a sus prioridades como mujer, y a pesar de que recientemente fue vinculada sentimentalmente con Alejandro Nones tras poner fin su noviazgo con el empresario Luis Murillo, la actriz confesó que por ahora su prioridad son sus hijas.

En entrevista para el programa Hoy, la intérprete contó cómo es un día normal en su faceta como mamá. “Cinco de la mañana suena el despertador, despertarlas y bueno, las dos ya son grandes, ya se visten solas, entonces estar ahí con ellas, si quieren desayunan y bueno, mandarlas a la escuela y yo venir a trabajar”.

Al hablar de su vida amorosa, la artista recalcó que por ahora su única prioridad son Elissa Marie y Alexa Miranda, a quienes procreó durante su relación con Gabriel Soto.

“Ya no son unas niñas y están conscientes, y finalmente han crecido con su mamá dedicándose a esto, saben perfecto lo que es un llamado, saben perfecto que tengo muchas escenas, o cuando es una obra de teatro, o cuando me tengo que ir de gira o tengo un evento, y ellas lo comparten conmigo y me encanta que lo compartan y siempre estén alrededor cuando se puede en sus tiempos”.

Finalmente, la artista de 39 años aseguró que pese a los momentos complicados que ha enfrentado en su vida, por ahora no ha tenido que recurrir a tratamientos médicos para superar las adversidades.

“Siempre he dicho que la terapia ocupacional es la que más me ayuda a mí en cualquier situación, me gusta mucho trabajar y me enfoco mucho en las cosas que me hacen bien, que me motivan, obviamente en mi familia, en mis hijas, no he tenido que llegar a tomar algún tipo de medicación, porque la verdad creo que también es cuestión de personalidad y de cómo afrontas ciertas cosas y cómo vas en el camino de la vida sanando”, remató.