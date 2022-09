Mauricio Martínez asegura que su denuncia avanza rápido

Mauricio Martínez, cantante y actor mexicano que denunció abuso sexual por parte de Antonio Berumen, se pronunció sobre lo que ha sucedido con el proceso legal que inició contra el productor conocido por su trabajo con los grupos Mercurio y Magneto.

“Evidentemente he hecho todo lo que está en mis manos para que se haga justicia, que se me devuelva la fe, en la justicia de México, que sabemos que a veces no sucede, va lo más rápido que se puede, las abogadas nos dice que va muy rápido, porque a veces uno pierde la fe o de pronto dices ‘va muy lento’[…] hay que entender que la justicia en México no es tan rápida a lo mejor como otras países”, explicó el artista en entrevista para el programa Sale el Sol.

De la misma manera, el intérprete aseguró que además de buscar que el productor reciba un castigo por sus actos, su intención al denunciar tiene otro propósito que involucra a las personas que han pasado por una situación similar a la de él.

“Yo espero que sí se haga justicia, y que pronto tengamos noticias favorables para las víctimas y que esto deje de suceder, más allá de Toño Berumen, es más allá de si van a meter a la cárcel o no a Antonio Berumen, se trata de que más abusadores ya no hagan esto y que las víctimas ya se atrevan a hablar, que las víctimas digan ‘¡hey, ya!, esto ya no puede seguir sucediendo’, y voy a hacer hasta lo imposible para que esto ya no suceda”, manifestó.

Finalmente, el artista de 44 años confesó que decidió realizar el programa por internet titulado “A mí también”, con la finalidad de ayudar y dar voz a otras personas que han sido víctimas de abuso sexual.

“Fui conociendo a más víctimas, no solo de Antonio Berumen, sino de otras personas, y de pronto dije ‘si utilizo mis redes y mis plataformas para dar a conocer mi trabajo, ¿por qué no para ayudar a otras personas?’”, expresó.