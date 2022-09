Supuesto romance de Juan Gabriel

Recientemente se informó que el hijo adoptivo de Juan Gabriel, Luis Alberto Aguilera Jr., había tenido una relación amorosa con el cantante cuando cumplió la mayoría de edad, por lo que el Dr. Alberto Gómez ofreció una entrevista para el programa Venga la Alegría con la finalidad de aclarar el polémico tema.

“La nota se desvió totalmente, la declaración que yo di fue que Alberto Jr., porque eso quiero aclarar, que están mezclando a Luis Alberto, el hijo legítimo de Juan Gabriel, nada tiene que ver una cosa con la otra. Junior fue una persona que vino a la vida de Juan Gabriel a la edad de 14 años y obviamente cuando se hizo mayor de edad ya no había una relación padre e hijo, sino una relación de pareja, y este tipo se ha venido colgando todo el tiempo diciendo que su papá”, explicó Gómez.

“La nota fue muy fuerte, yo lo había callado por mucho tiempo, pero tuve que decirlo porque hubo llamadas de parte de él amenazándome porque no quise participar en un libro que él piensa sacar que iba a llamar ‘Lo blanco y lo negro de Juan Gabriel’, cuando yo doy esta nota, se empieza decir que yo había dicho que Alberto había violado a este tipo a los 14 años, es mentira, esa no fue mi nota, yo la nota que di es revelar la verdadera relación que hubo entre los dos”, añadió.

Posteriormente, el doctor aseguró: “Se ha dicho que es hijo de Juan Gabriel y es mentira, este tipo se llama Alberto Aguilera Araiza, y han presentado en otros programas un acta que obviamente se hizo porque cuando Alberto muere no había ningún documento donde avalara tal nacimiento de él con el apellido de Juan Gabriel”.

Por su parte, Silvia Urquidi, quien mantiene una pelea legal con Iván Aguilera, heredero de Juan Gabriel, por algunos inmuebles que pertenecieron al cantante, también habló de su relación con Alberto Jr.

“Yo era al que menos trataba porque ya estaba casado […] cuando muere Alberto es cuando él se acerca a mí, que viene aquí y no lo dejaron entrar a Bellas Artes y él viene a mi casa a buscarme, no yo a él, entonces me dio lástima […] y de ahí inició todo, al grado que yo le presté la casa de allá”, detalló.

Ante la pregunta directa sobre cuáles son realmente los hijos del intérprete de “Querida”, Urquidi contestó: “Los 4 adaptados a él, porque él siempre dijo adaptados a mí, nunca dijo adoptados, más yo conocí a 2 de Acapulco, 1 de Guadalajara, Luis Alberto, Joao, los más chicos, y Gabriela”.

Conjuntamente, el Dr. Alberto Gómez recordó los últimos momentos de vida del “Divo de Juárez” y dejó entrever que por la forma en que manejaron el deceso del cantante es para esconder algo turbio.

“Yo vi a Alberto después del concierto, nos vimos en su casa en Santa Mónica […] Alberto estaba viviendo en una casa en Santa Mónica, California, y es donde él llegó después del concierto el 27 […] cuando yo saludo a Alberto me abraza, le digo ‘Alberto ¿cómo estás?’, me dice ‘me están explotando’, le digo ‘¿quién Alberto?’, (responde) ‘los promotores y mis hijos’. Entonces pasamos varias horas en esa casa, estaba Gilberto, que era el promotor de la gira México es todo, estaba Efraín y la muchacha que le arreglaba la ropa a Alberto, Sonia”, contó.

Finalmente, Gómez dijo: “Cuando muere Alberto, todo esto se ha manipulado, inclusive en Estados Unidos donde se habla que es un país muy… que no se manipulan documentos, se manipularon muchas cosas que ustedes no saben, yo seguí a Iván cuando iban a llevar según el cuerpo a incinerar y no lo incineraron donde lo hicieron, yo le hice un llamado a Javier Becerra, que el procurador de Justicia del Estado de California, junte 1500 firmas para que se hiciera una investigación de la muerte de Alberto Aguilera Valadez […] Se muere Alberto el 28 y el 29 lo creman… ¿qué están tapando?, ¿qué están encubriendo con todo esto?”.