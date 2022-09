Lupita Murguía es un gran perfil: Enrique Correa

La elección de candidaturas se podría dar por encuestas, consideró el líder del PAN capitalino

Por Sergio Hernández

Noticias

Guadalupe Murguía es un gran perfil, independientemente a qué cargo aspire, me encantaría verla en la boleta del 2024, asegura Enrique Correa, presidente del PAN municipal y plantea la posibilidad de que en la elección de candidatos, se opte por encuestas.

“Lupita (Murguía) es desde mi punto de vista la servidora pública más eficiente que ha tenido Querétaro, es muy eficaz, concentrada en su trabajo además con una carrera que nunca ha tenido un cuestionamiento en cuanto a honradez y en cumplimiento y creo que es un gran activo del partido”

-¿Y Felipe Fernando Macías?

-“Felifer” es un chavo que está en su proceso de consolidación, capaz, voluntarioso, importante para que siga participando en el PAN

-¿Y Agustín Dorantes?

-Agustín es un joven brillante, es un chavo que construyó la victoria electoral del 2021

-¿Votarías por Murguía?

-No puedo manifestarme por eso, creo que hay que esperar todavía falta mucha historia, Lupita es una secretaria con un encargo de altísimo riesgo. Ahí se te descalabra un niño en una manifestación y puede llegar a algo muy complejo, creo que la secretaría de gobierno es un espacio muy complejo, lo ha hecho magníficamente bien espero que siga teniendo los talentos de seguirlo haciendo porque nos ayuda mucho al estado.

Encuestas

Ante las votaciones que renuevan ese espacio dentro del partido, Correa dice que se necesita un padrón más confiable y evitar esa tentación de “meterle mano” para frenar o para alentar aspiraciones.

“Para esta asamblea municipal con derecho a voto hay 2 mil 194 militantes, es pequeño porque el proceso de afiliación del PAN es electrónico, en línea tiene que llegar a un registro, debes tener un correo, tiene esa posibilidad que te da que no se hace una afiliación masiva a través de los programas sociales, pero también tiene la posibilidad en la que frena muchos para afiliarse”.

Ante ello, dijo que se necesita autonomía en la afiliación, “creo que el registro nacional de miembros debería ser un órgano autónomo del partido que se elija por los militantes, atemporal a los períodos de las propias dirigencias a través de requisitos de certeza plena, donde lo integren militantes probos que quieren aportar al partido”

Indicó que al interior del partido sí o sí deben elegirse las dirigencias a través del voto de militancia, eso hoy está pero puede no suceder, también hay esquemas dentro del partido permitidos y establecidos en los estatutos para no llegar a través de una elección del voto pero creo que ahí no deberíamos tener margen, ahí debe ser todo a partir de la elección de los militantes.

Y estimo, agregó, que en el tema de los candidatos, debe haber un esquema mixto, de competitividad al exterior y de trabajo con los ciudadanos porque si no los candidatos acaban siendo focalizados a trabajar plenamente con los militantes porque son los que tienen la candidatura y eso no ayuda al partido, el partido tiene que sacar gente que si tenga probada capacidad panista, probada confianza en los principios y en la doctrina pero que sea competitiva fuera, que la gente lo estime, que haya trabajado por las personas entonces yo creo que al exterior un esquema mixto, un esquema que da la posibilidad que no se preste a elevar los costos de la democracia interna

“Los mecanismos de encuestas al interior y al exterior debe ser el mecanismo para la decisión de quiénes serán nuestros representantes porque además también creo que el partido ha demostrado que es mucho más exitoso cuando estamos abiertos no nada más a perfiles panistas, Mauricio Kuri, Nacho Loyola, en su momento Paco Garrido fueron candidatos que venían de la sociedad civil, que los integramos al partido y que al salir a la calle se convirtieron en personas exitosas”.