Daniella Álvarez aclara rumores de embarazo

La relación entre Daniel Arenas y Daniella Álvarez continúa viento en popa, por lo que durante su reciente viaje a Europa surgieron rumores de que la modelo podría estar embarazada, esto debido a una serie de fotos y videos donde se le aprecia el vientre un poco abultado.

Sin embargo, Daniella decidió acabar con todo tipo de especulaciones y en entrevista para el programa Lo Sé Todo Colombia, aclaró su estado.

“No, cero, será que me engordé en el paseo, sería lo máximo que pudo haber pasado. Me subí cuatro kilos, pero más allá de eso, no”, manifestó.

De igual manera, Álvarez decidió poner fin a los comentarios que la señalan de haberse casado con Arenas tras vérsele portando un anillo que parecía de compromiso.

“No me he casado. Este anillo que ven aquí es un rosario, literal un denario, me lo regaló una persona muy especial, Carolina, quien hace estas joyas, y adicional, este (mostró otro) lo hice yo cuando hacía joyería y el otro es el de Señorita Colombia. No me he casado, no ha pasado nada”, detalló.

No obstante, Daniella Álvarez confesó que es tanta su afinidad con Daniel que uno de sus planes a futuro es formar una familia. Incluso, dejó al descubierto que no quiere uno sino dos hijos.

“Queremos y soñamos toda la vida en tener una familia, tener hijos, estar juntos de por vida, es un buen compañero que he encontrado en el camino y solo Dios sabrá las oportunidades que nos dará para estar mucho tiempo juntos (…) Siempre he pensado en que quiero gemelos y que sea en la misma barriga un hombre y una mujer, yo creo que lo he deseado tanto que ojalá se me cumpla”, expresó.

Finalmente, la artista no perdió la oportunidad de gritar su amor por el actor a los cuatro vientos. “Es un ángel, es un hombre que siempre quiere cuidarme, protegerme, y mi vida necesitaba eso, yo no me cuidé mucho, siempre he sido una chica amante de la adrenalina y los deportes extremos y hoy en día con mi nueva condición necesitaba una persona que me dijera ‘cálmate un poquito’”.