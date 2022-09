Diseñadores detrás de su look

Desde joven, Elizabeth Alexandra Mary mejor conocida como la reina Isabel II fue un referente en el mundo de la moda, dejó un legado muy grande no sólo en la sociedad sino también al ser un ícono de elegancia y buen porte, reflejando el papel tan importante para Reino Unido.

Comenzando por sus atuendos en la juventud durante sus giras mundiales, utilizaba algunas veces pantalones, faldas y vestidos, dependiendo la ocasión en un estilo muy fresco.

Sus conjuntos de abrigos con vestidos muestra su especial amor por los colores llamativos, algo que siempre acentuó hasta el día de su muerte, zapatos, claro también sus peinados pero sobre todo los bolsos que predominaron durante casi siete décadas de reinado. Alrededor de los años, la Monarca ha cambiado su moda, en las últimas décadas los vestidos con patrones eran los más relucientes, algunos también largos lisos donde combinaba sus clásicos sombreros de colores con plumas y claro sin olvidar sus elegantes guantes.

Algunas Marcas

Uno de sus principales diseñadores fue Stewart Parvin, el cual hizo especiales looks solo para ella, donde predominaron los colores llamativos y brillantes como rosa, amarillo y el azul.

Para sus sombreros, uno de sus favoritos sin duda fue del diseñador Rachel Trevor Morgan, quien en la actualidad se encarga de crear los modelos exclusivos de la Familia Real, sabemos que este accesorio fue el que resaltó durante su reinado tanto que siempre fue fotografiada por sus outfits combinados y coloridos.

Experimentó con todo tipo de colores que fueron desde los tonos pastel hasta los más brillantes, pasando por los metálicos, e incluso hasta neones, incluso fue arriesgada al usar lentejuelas, gafas de sol y collares de perlas.

Otro de los diseñadores que trabajaron con la Reina fue Norman Hartnell y que trabajó por primera vez con ella fue en 1935, para la boda de sus familiares Lady Alice Montagu Douglas Scott y desde ahí se ganó la confianza de la familia, años después vistió a la Monarca en su boda, Hartnell transformó las flores de Botticelli en un vestido de gala con cristales blancos y perlas, tras todo esto fue un referente en la moda británica y uno de los creadores de la moda utilitaria y que en la actualidad otros diseñadores lo han tomado de ejemplo.

Lipsticks

El tono de sus labios fue a cargo del Beautiful Color Moisturizing Lipstick de Elizabeth Arden, uno de los más icónicos de la firma estadounidense en la tonalidad Pink vibrations, que es una de sus favoritas. Otro fue de la firma francesa que creó un tono exclusivamente para la gran Reina.

Zapatos

Anello & Davide, la marca estelar; esta empresa se fundó en 1922 primero para personalidades de la danza y teatro generando una mezcla de diseño italiano y la tradición inglesa, esta línea fue la favorita de zapatos pues la utilizó por más de 50 años. Un par cuestan alrededor de 1000 libras, cerca de $22,000 mexicanos.

Bolsos

Launer London, marca fundada en 1940 en Londres, las cuales son estructuradas de piel para el público en general pero para la reina fueron personalizadas y los precios de cada modelo varían según sus exigencias, los costos oscilan entre 1.700 y 2.500 libras. Los tres estilos que solo fueron de ella, fueron los llamados The Judi , The Lucia, y The Encore.