Federica Quijano denuncia agresiones contra su hija

Federica Quijano empleó las redes sociales para denunciar que una persona atacó de forma violenta a su hija por medio de Instagram.

Visiblemente molesta, la intérprete de “La calle de las sirenas” usó sus historias en la misma red social para relatar la forma en que agredieron a la integrante más importante de su familia.

“Estoy enojada, furiosa, lo que le sigue, decepcionada y no sé cómo si alguien quiere afectarme a mí directamente es muy injusto y muy vil que se vayan contra tus hijos”, dijo la artista.

“Les voy a enseñar las historias que esta persona le hizo llegar a mi hija y seguramente su enojo va a ser igual o peor que el mío”, añadió Federica.

Tras mostrar las imágenes en las que la cuenta @montse_joe6 llama “basura, bastarda, recogida”, entre otros insultos, a su hija, la integrante de Kabah comentó:

“Como mamá, jamás me he quedado callada de nada, pero mucho menos en este momento, y voy a hacer todo lo que pueda para que esta persona le pida una disculpa a mi hija, porque no nada más le escribió a una menor, también me escribió a mí, diciendo que su sobrina es la había escrito”.

Acto seguido, la cantante alzó la voz y expresó: “Ten los pantalones para decir ‘sí fui yo y es lo que creo’, ¡y no vuelvas a insultar a mis hijos jamás!”.

Finalmente, Quijano compartió la cuenta de la persona que insultó a su hija y pidió a la gente que la ayudaran a defender a la menor de este tipo de atropello.

Cabe señalar que Apio Quijano también se pronunció al respecto del lamentable hecho y aseguró que a pesar de ser una persona pública y estar acostumbrado a los ataques, no permitirá que sus sobrinos sufran ningún tipo de discriminación, por lo que pidió consejos sobre lo que puede hacer contra dicha persona.