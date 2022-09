Fideicomiso Estatal Queretano del Medio Ambiente

Una propuesta viable, necesaria y urgente: Ricardo Astudillo

Por Luis Montes de Oca

El diputado Ricardo Astudillo aseveró que la creación del Fideicomiso Estatal para la Protección del Medio Ambiente (FEQMA), nos garantiza mantener la calidad de vida que hasta ahora tenemos en la entidad, a través de políticas ambientales y planeación Urbana y ambiental ordenada del territorio estatal.

Astudillo Suárez, secretario general del PVEM en Querétaro y diputado local, quien ha desarrollado una labor parlamentaria durante 15 años, tres ocasiones diputado —local y federal— y dos veces regidor municipal, además de presidir la Comisión de Medio Ambiente y ser secretario de la Comisión de Seguridad, de la LX Legislatura, señaló que la iniciativa tiene como misión contribuir al manejo sustentables de los recursos naturales del estado, a través de la adquisición de predios con cualidades ambientales y del cuidado de los servicios ambientales que pueden ofrecer, para incidir en el mejoramiento del medio ambiente. y por ende, en la calidad de vida de los habitantes.

En entrevista, en las instalaciones del Comité Estatal del PVEM, donde es de apreciarse el bullicio de los trabajadores destacó que este fideicomiso puede ser gestor de recursos económicos y en especie, ante los gobiernos federal y municipal, así como de empresas, universidades y organizaciones no gubernamentales e instituciones públicas y privadas.

En sí, aclaró Ricardo Astudillo, el FEQMA guarda una sinergia entre el gobierno y los ciudadanos para la purificación del aire, la estabilización del clima, la conservación de la biodiversidad, la captación de agua y el control de la erosión a fin de reforestar, dar mantenimiento, vigilar y conservar el medio ambiente y los recursos naturales.

Sobre el tema y a pregunta expresa sobre el trabajo del PVEM en el cuidado del medio ambiente, subrayo que crearon la primera Secretaría Municipal de Medio Ambiente en el Municipio de Tequisquiapan.

Además, crearon el primer Instituto de Ecología en el Municipio de Corregidora, así como implementar en gobiernos municipales programas de apoyo a la economía mediante incentivos del uso de ecotecnologías.

Enfatizo en la importancia de sentar bases para la creación de la Primer Policía Ambiental del Estado.

Astudillo hablo sobre las campañas de reforestación, el apoyo a los productores locales mediante la explotación sustentable de recursos e incentivos de consumo a través de un mercado justo.

mencionó también la reglamentación municipal de ecología y medio ambiente en los 18 municipios del estado y la creación de la Comisión de Medio Ambiente en el Estado de Querétaro.

Ámbito político

Sobre el trabajo político electoral y la situación actual del PVEM, destacó la importante labor de los hombres y mujeres militantes y simpatizantes del Verde Ecologista, para mantenerlo ahora como cuarta fuerza política en el estado.

Agregó que ha sido un camino largo, que cuando él llegó al partido, éste no contaba con registro, por lo que su primera tarea fue recuperar ese registro y lo sigue teniendo.

Consideró que el tiempo es lo que hace posible la consolidación de una fuerza política y señaló que en este trayecto, han visto nacer y caer algunos partidos políticos.

De su partido, nos dice que ahora cuenta con madurez que año con año ha venido creciendo y que la gente les ha dado su confianza.

Sobre las alianzas y su importancia, precisó que a partir de la elección del 2009 el PVEM fue solo en la candidatura para gobernador y eso “nos dejo en claro que podíamos ser parte de la vida política estatal, para que la gente nos diera la confianza y nos reconociera, ganando nuestro primer municipio en Ezequiel Montes”.

En 2012, fuimos en coalición y ganamos el Primer Distrito Federal; el 2015 hicimos una alianza parcial y subrayó, que ya no hay traslado de votos e independientemente de las alianzas, ya no son como eran antes, la ley se ha venido reformando, la de los partidos políticos tanto a nivel nacional como del estado que ya no hay traslado de votos.

Explicó que antes se hacía una alianza y un porcentaje en el convenio de coalición y ese porcentaje, votaran o no votaran se asignaban esos votos al partido. Ahora cada quien cuenta con sus propios votos.

En 2018, encabezamos proyectos donde ganamos municipios como Tequisquiapan, Ezequiel Montes y en el 2021, fuimos solos en el estado y solo nos coaligamos en dos distritos federales; los 39 cargos que estuvieron en disputa fuimos solos.

Al preguntársele de aquel joven arquitecto que quería Corregidora para él solito, comentó que con el tiempo entendió que se tenía que tener formación, militancia, entender los procesos y eso lo ayudó a madurar como político y como dirigente pero que los diagnósticos que presentaban siguen vigentes: en Corregidora sigue habiendo tres realidades, eso es la verdad, la gente del centro, la que se conoce de siempre y la que vive en la zona conurbada, los del centro, los de El Pueblito, novan a la zona Conurbada y esto tampoco van al centro, no tienen mucho que hacer, porque cuentan con todo y la tercera realidad son las comunidades que no van al centro ni a la zona conurbada y siguen enfrentando un rezago en servicios, en infraestructura, escuelas, servicios de transporte, comercios.

En aquel entonces era muy marcado lo que poníamos sobre la mesa. Ha seguido creciendo y ha evolucionado, es cierto, pero siguen existiendo esas tres realidades.

El trabajo más difícil, añadió, es el tema de la revisión puntual de qué nos está normando en materia ambiental en el estado de Querétaro y ahí tiene que haber una claridad y una línea de tiempo donde podamos ir adecuando las propias leyes que rigen y norman el tema ambiental, para qué no exista un conflicto de interés y realmente tengamos un desarrollo sustentable.

Hoy tenemos un documento El Código Ambiental, que norma todo lo que tiene que ver con la conservación y preservación de recursos ambientales en el estado.

—¿Se aplica?

—Estamos en una revisión integral, para que no existan lagunas, dudas, por ejemplo, se abrogaron cuatro leyes la legislatura pasada:

La Ley de Bienestar Protección Animal; la de Biodiversidad; Manejo de Residuos, que fue sustituida por la de Economía Circular y, la de Desarrollo Sustentable y la Forestal, la de residuos se volvió a meter en un capítulo, pero se abrogaron cuatro leyes y se metieron en un documento que conocemos como Código Ambiental, un documento de más de 500 artículos, con diferentes capítulos y estas leyes quedaron inmersas ahí.

Lo que estamos haciendo es abrir a la revisión puntual, con mesas de trabajo, autoridades municipales, estatales, federales, con la gente que participa y es el primer contacto con el ciudadano. La autoridad debe conocer qué documento es el que nos rige porque desde ahí su fugan las responsabilidades, surgen los problemas, porque no saben que se puede y que no se puede.

Apunto que reciben muchas opiniones y propuestas por las redes sociales para la evaluación del impacto ambiental, la vinculación de la obra pública con el código Ambiental; el tema del agua, el cambio del os usos del suelo, el tema que tiene que ver con la investigación científica; la actualización de los programas de ordenamiento ecológico municipal y del estado.

Es una serie de acciones muy compleja y le estamos entrando con un parlamento abierto y ya tenemos conclusiones de tres mesas, en lo que respecta a la autoridad, ley de protección y bienestar animal, un tema que en Querétaro le interesa muchísimo a la familia.

Ricardo Astudillo puso el dedo en la yaga al señalar que no están reguladas esas actividades y le resultado es que tenemos 17 mil animalitos al año, que se eutanasian y eso es un problema grave.

Hay una gran cantidad de animales sueltos, por falta de una responsabilidad de propietarios, de creadores, de gente que los dejó ir y se convierten en un problema de salud, de seguridad.

Una de las conclusiones, es que la gente que está involucrada, las organizaciones, los voluntarios, los propios directores de la Unidades de Atención Animal, antes conocidas como las perreras municipales, debe tener representatividad en todo el estado, porque solo hay cinco unidades de éstas en el estado.

Tiene que haber una regulación específica, inclusive un padrón, un censo para saber cuántos animales hay en las colonias, en los municipios, para que verdaderamente haya un control real de vacunación, esterilización, de cuidados… de bienestar animal.

Otra de las conclusiones es que la gente pide que se regrese al Lay de Bienestar Animal, la misma que se abrogó.