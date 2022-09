(EL UNIVERSAL).- La muerte de la reina Isabel, este jueves a los 96 años de edad, no solo sorprendió al pueblo británico, también al mundo del espectáculo, pues además de su participación en los temas de la política, la monarca fue muy cercana a la música, el cine y las artes.

Tras la noticia de su partida varios famosos manifestaron su tristeza y expresaron sus condolencias a la familia real, sobre todo aquellos que tuvieron una cercanía con la reina, cuando recibieron de sus manos el título nobiliario de “sir”, un reconocimiento que ella misma otorgaba por parte de la Excelentísima Orden del Imperio Británico.

En 70 años de reinado, Isabel II concedió este honor a los representantes más destacados de la música y la actuación, entre los que se encuentran legendarias estrellas del rock y los villanos más perturbadores del cine.

Cabe destacar que este título es el más alto que una persona, no perteneciente a la monarquía, puede recibir y con esto consiguen un status mayor dentro de la sociedad. Una persona se hace merecedora a él por sus aportaciones en favor del país, ya sea en ciencia, artes o distintas obras de caridad. Al recibirlo obtienen un cargo mayor que cualquier otro ciudadano.

Los actores y cantantes a quienes la Reina Isabel les otorgó este título son:

Anthony Hopkins: en 1992 y de manos de la propia reina, el actor conocido por su papel como “Hannibal Lecter”, se convirtió en caballero de Inglaterra.

Elton John. En 1996, el cantante pasó a ser caballero de la reina Isabel, después de ser nombrado Comendador de la Orden del Imperio Británico, esto por sus grandes aportaciones a la música y sus diferentes servicios caritativos.

Paul McCartney. Saltó a la fama por ser el bajista y cantante de la popular banda The Beatles y en 1997 recibió la mayor condecoración de su gobierno. Más tarde, en 2018, también fue nombrado como acompañante de honor por sus contribuciones al mundo de la música.

Mick Jagger. El vocalista principal de la banda The Rolling Stones demostró que los rockeros también son dignos de la corona, en 2003 y a sus, entonces, 60 años recibió el nombre de Sir. Durante la ceremonia rompió todos los protocolos al aparecer, en el palacio, con una chamarra de cuero y corbata.

Eric Clapton. Un año más tarde, el afamado guitarrista, quien también pertenece al salón de la fama del rock, se unió a sus colegas al ser honrado con este título.

Sean Connery. Gran parte de su fama la consiguió gracias a su personaje de James Bond, este papel también lo hizo acreedor al título de sir, en el año 2000. A diferencia de otras ocasiones, la ceremonia de Connery se celebró en Edimburgo, capital de escocia y tierra natal del actor.

Patrick Stewart. En 2009, el actor reconocido por su papel en “Star Treck”, fue honrado como caballero de Inglaterra. En ese entonces, Stewart tenía 70 años.

Benedict Cumberbatch. El actor británico fue una de las personas más jóvenes en recibir esta distinción. En noviembre del 2015, le fue otorgada la medalla que lo convertía en Comandante de la Orden del Imperio Británico.

Ringo Starr. Su nombre real es Richard Stanley y fue el baterista de la banda británica The Beatles. En 2018, se unió a su excompañero Paul, como caballero de la reina.