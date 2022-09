Representante de Chris Pine aclara polémica

En las últimas horas Harry Styles y Chris Pine se han visto envueltos en la polémica tras difundirse un video donde se aprecia un gesto extraño del intérprete de “As it was” hacía su colega durante el Festival de Cine de Venecia.

Luego de que en redes sociales se hicieran virales las imágenes donde se aprecia a Styles presuntamente escupiendo a Pine durante la presentación de la cinta ‘Don’t worry darling’, de la directora Olivia Wilde, un representante de Chris negó este hecho.

“Es una historia ridícula”, expresó el integrante del equipo del actor a Variety a través de un comunicado.

“Una fabricación completa y el resultado de una extraña ilusión que claramente es engañosa y permite especulaciones tontas”, puntualizó el representante.

Finalmente, el portavoz del también modelo estadounidense enfatizó que el exintegrante de One Direction no arrojó saliva al actor:

“Para que quede claro, Harry Styles no escupió a Chris Pine. No hay nada más que respeto entre estos dos hombres y cualquier sugerencia de lo contrario es un intento descarado de crear un drama que simplemente no existe”.

Además de esta declaración, Variety consultó a una persona presente en el lugar de los hechos, quien a su vez señaló: “que no hubo tensión en torno a Styles y Pine durante el estreno y que nadie señaló un posible incidente de escupir durante el evento”.

El clip que generó controversia se puede ver a Pine sentado y aplaudiendo durante el Festival de Cine, pero su cara se pone seria en cuando Harry se acerca a saludarlo, pues el músico hace una pequeña mueca con la boca y Chris deja de aplaudir y baja la mirada, como si algo hubiera caído en su pantalón.