Vieja infraestructura pluvial genera encharcamientos: Roberto Cabrera

Las últimas lluvias han dejado varios domicilios afectados por el ingreso del agua

Por Josefina Herrera

Noticias

Derivado de las lluvias que se han presentado en estos últimos tres días en el municipio de San Juan del Río, algunas calles y avenidas se han visto afectadas con severos encharcamientos, así como el ingreso de agua a algunos domicilios, sin embargo esta problemática se registra debido a la falta de infraestructura pluvial, principalmente de los drenajes sanitarios, refirió el presidente municipal, Roberto Cabrera.

Al respecto, recordó que éstos ya son muy viejos, y es por ello que se genera un retorno de agua que provoca que ingrese a los domicilios, y que apenas se comenzó a atender esta infraestructura en el 2018, por lo tanto se está trabajando para mejorar esta parte y afecte lo menos posible.

“Solamente hubo ingreso de agua a algunos domicilios por retorno de agua de drenaje sanitario, ni siquiera es agua que se mete a las casas, de la calle hacia la casa, sino que al saturarse los drenajes sanitarios que además son viejos, y que no hay drenes pluviales, la falta de infraestructura en San Juan del Río ha sido evidente desde hace muchísimos años, recordemos que apenas el plan maestro pluvial se fue atendiendo hasta 2017-2018, sobre todo 2019 en la parte oriente, y hasta 2021 con nuestro querido gobernador Mauricio Kuri, y la atención que le estamos dando gobierno del estado y municipio al río San Juan por primera vez, entonces hemos tenido resultados muy positivos porque no ha pasado a mayores y esperemos así seguir”.

Mientras tanto, la lluvia de este miércoles dejó varios domicilios con afectaciones debido a que el agua logró ingresar, esto de acuerdo a algunos reportes en la comunidad de Visthá y en la colonia de San Isidro.

Debido a ello, el edil mencionó que se estuvo atendiendo por parte de la coordinación de Protección Civil, así como también del área de Servicios Municipales para limpiar las zonas en las que había mucho ramaje para evitar que se fuera acumulando con más lluvias y esto generara taponamientos.

“Ustedes han visto que las lluvias ya empezaron copiosas, parece que San Juan del Río, de septiembre a noviembre me da la impresión que se dan, y ya los climas están así, por lo menos los más recientes, entonces tuvimos algunos encharcamientos anoche, sobre todo en la zona de Visthá, Protección Civil acudió inmediatamente, se están resolviendo, hemos salido avantes y con las máquinas para quitar las ramas, no fue basura, en el puente de San Isidro estuvo la maquinaria sacando la basura rápido porque puede venir más lluvia y esos taponamiento son los que hacen que se desborde precisamente en los puentes vehiculares, que se convierten en verdaderos diques, y entonces el agua busca su paso”.

Respecto a estas lluvias, mencionó que han mantenido mesas de trabajo con la secretaria de gobierno en el estado, Lupita Murguía para estar al tanto de cómo se están presentando y así prever cualquier situación.

Asimismo, el munícipe señaló que la ciudadanía continúa temerosa y es normal debido a las experiencias vividas, pero en cuanto al gobierno corresponde se están ejerciendo acciones para mitigar los efectos negativos ante otra posible inundación.

“Tenemos miedo, al mes de octubre y el mes de septiembre porque las inundaciones del 17 y del 21, que si no me equivoco han sido las únicas por demasía de aguas arriba, como le llaman del río San Juan, es decir, aguas del Estado de México y de escurrimientos que vienen desde el Estado de México y parte de Amealco, y que esperemos eso no suceda este año, insisto, deseamos que haya mucha agua pero que sea como ésta, que estén llegando lo que son aguas típicas, aunque dice nuestro gobernador que las lluvias atípicas son cada vez más típicas y nos está pegando a todos, pero estamos trabajando en ello”.