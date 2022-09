CRONICA DE UNA ODISEA.TREMEC.

Emilio Luis Castelazo de los Ángeles.

Ricardo López Enríquez, Contador, moreno y de ojos vivaces, dueño de una sonrisa que de ser tanta, que parecía que se le acabaría de un momento a otro… pero nunca llegó ese momento y antes al contrario, siempre con el estruendo de su sonrisa iluminó su paso por Tremec. Siempre serio, responsable y dedicado a su tarea de números, hombre culto y sin haber conocido a su familia, estoy seguro que su hogar era un remanso armónico. De entre las chucherías que uno guarda para saber si algún día serán útiles, me encontré este breve artículo de Mi Richar, como le decía. Un amigo de actitud siempre amable y voz serena, nos da consejos y recomendaciones para considerar al hábito de la lectura no solo como una fuente de conocimiento, de recuerdos y memorias, sino refrendarla como un acto tan natural como el sentir hambre y que nos impulsa a buscar un buen platillo. ¿Ya reflexionaste lector, el por qué le tenemos miedo a leer? No te asustes… en realidad, no es miedo, sino falta de disciplina: tú lees esta columna semanalmente y hay algo en ella que te atrae y hasta la disfrutas, a veces más o en veces menos, pero te hace volar y te provoca y te provoca a seguir, seguir, seguir… esto es leer, meterte a un texto y gozar de las imágenes que surgen incontenibles en tu mente. Ahora mismo, al estar leyendo estas letras y recordar a Ricardo, Mi Richar, te echas a caminar por el sendero de los recuerdos… recuerdos de tu casa, como lo fue Tremec, con sus pasillos, sus puertas, los quehaceres, las simpatías o antipatías. Los retos y los triunfos o fracasos… ¿recuerdas cuánto hurgaste en el profundo pozo de tus aptitudes? Leer es darnos el gozo, gratuito, de vivir el pasado, nuestro presente y advertir el futuro. Gracias Ricardo, donde te halles, siempre sonriendo y contagiando de alegría a los que tuvimos la suerte de estar cercanos a ti.

Gran Odisea, Ciclo: 1978 a 2004 (3)

Roberto Escoto García.

Estimado lector, abrevar en el tiempo, en el manantial de la memoria, es un acto de amor, que nos brinda felicidad y esperanza. En esta y futuras columnas, relatare mis experiencias y memorias en cuatro etapas vividas en mi Alma Mater durante 38 años, Tremec, y en cada departamento al que fui asignado. He de hacerlo a través de sencillos y significativos relatos, atendiendo al noble y ampliado espacio obsequiado por Diario Noticias de Querétaro. Me sentiré aún más feliz, si logro hacerte sentir querido lector, el gozo infinito de vivir cada instante en gerundio: ¡Viviendo! Está seguro de que a mis más de 60 lustros vividos y al releer estos textos, sentiré que habré cumplido con ustedes y conmigo mismo. Abran su mente, sus corazones y podrán encontrar parte de la paz de la que ahora gozo. Ser feliz es simplemente eso: realizar nuestras tareas y cumplir con nuestra misión en Santa Paz.

Las cuatro etapas a las que me refiero son: 1. Ingeniería de Manufactura (Procesista). Ensamble y Fundiciones, Planta III; 2. Compras Técnicas: Comprador de Fundiciones y Maquinaria; 3. Ingeniería de Manufactura: Proyectos Chiron/Mitsubishi y Estimaciones y Proyectos; 4. Proyectos Mustang TR2650, Viper Le Mans, Aston Martin, entre otros.

De las cuatro, la más corta y más importante para mí fue la de ensamble, pues el ilustre Ing. Jorge Sánchez Rustrían, en menos de un año, me introdujo y entrenó en la elaboración de procesos de manufactura-ensamble.

A este gentilhombre no puedo menos que considerarlo una leyenda viviente, adusto, serio, con su escritura “Palmer”, como la de mi Madre. Extraordinario ejemplo, siendo parte de la magnífica generación de oaxaqueños que pisaron Tremec, institución ejemplo de vida para todos nosotros. A la postre, tuve la oportunidad de convivir con este aguerrido grupo de Oaxaqueños: Ismael Barrón, Jorge Sánchez, Ramiro Morales, Rafael Su, Fernando Baños, Crispín Lavariega, Reynaldo García (+), Julián Caba.

Así le dije a Nicolas mi nieto, al llevarlo de nuevo al kínder…¿Qué haces Baba? preguntó. Contesté ¡Pus escribo para ti! Y para todos ustedes también ¿…como la ven? (Continuará 4).

MICROSCOPIO (29)

José Sosa Padilla

La salida y el regreso a Querétaro

Regresar a la ciudad, en horario regular, no era ningún problema. Se disponía del “circuito”, que, en punto, recogía al pasaje para regresar a la ciudad. Igual teníamos la opción de regresar en auto de compañeros que, amablemente, nos ofrecían para regresarnos. Cuando, por distintas razones, a la salida nos retrasábamos, no había como regresar, pero siempre existió un compañero o los propios jefes, que se ofrecían para llevarnos. Hasta aquí, todo se veía “color de rosa”, “miel sobre hojuelas”.

En mi caso particular, con el permiso del C.P. Luis Arturo Vélez Castelazo, tenía la oportunidad de salir antes de la hora reglamentaria para asistir a la Universidad. A esa hora no había transporte, así que tuve que “viajar con el gordo”, “pedir raid”, “solicitar aventón”, “pedir pichón”, como se decía entonces. Sucedió que, en ocasiones, me contestaban: “No voy a Querétaro” o “Voy para San Luis”, así que tenía que caminar por la carretera, esperando encontrar como llegar. Hubo una ocasión que no olvidaré nunca… caminé hasta el entronque a Carrillo, donde pude abordar un autobús hacia Querétaro. Ya trepado, el autobús tomaba calle Hidalgo derechito hasta Ángela Peralta. Continuaba por Pasteur y en el cruce con 16 de Septiembre, en La Congregación, me bajaba para llegar a la universidad.

Estas experiencias me sirvieron para cuando tuve automóvil, ofrecía llevar siempre a quien lo necesitara. Lamentablemente, las condiciones actuales hacen de esta práctica sea un evento riesgoso (Continuará 30).

TESTIMONIO 1964 A 1991.

SEGUNDA ETAPA 1980-1982 (2ª.) José Rivera Frausto.

Año 1981. GRUPO TREMEC.

La nueva dirección de la empresa con Herbert Leshinsky al frente, crea un concepto llamado Grupo Tremec que permitiría alcanzar una mejor administración de los segmentos integrados a Tremec, la institución que se reconvertía. Surge así un nuevo núcleo corporativo con oficinas en Querétaro y en la Ciudad de México, formado por:

División Transmisiones, que incluía a Mahersa, reparación y reconstrucción de máquinas herramientas. 2. Direcsa, asociada con Rockwell para producir direcciones automotrices. 3. Tremetal, productora de cajas de transmisión de Hierro Fundido en Amazcala Gto. 4. Michigan Export Company en USA. 5. Servi-Tremec, tienda de autoservicio para el personal del Grupo. 6. División Primsa. Montacargas frontales.

En particular la División Transmisiones tenía mucho trabajo por delante, considerando que el volumen de producción-ventas de transmisiones, había bajado a un poco menos de 400,000 transmisiones en ambos mercados combinados, en México y EUA. Era urgente entonces, iniciar trabajos de reorganización y mejora en los procesos productivos, apoyado por todo el corporativo, iniciando así una serie de acciones transformadoras:

La División Transmisiones implementa el concepto de Producción Z. buscando elevar niveles de productividad mediante la integración de Grupos de Producción, equipos multifuncionales que analizarán los procesos, sus trabas y posibles soluciones. Como una de sus primeras conclusiones, se inicia una importante reducción de personal. Se iniciaron programas de comunicación efectiva entre empresa y sindicato y se corrigen vicios administrativos, atendiendo malos entendidos. Se fortalece el área de seguridad en el trabajo atendiendo asuntos de manera urgente. Se contrató ejecutivos experimentados en Recursos Humanos para llevar al cabo la reorganización de esta vital área.

Otras acciones complementarias realizadas a nivel Corporativo:

En la división Primsa, considerando que su mercado mostraba una inercia saludable, reflejo del crecimiento del país, que apostó a las exportaciones de Petróleo, siendo este sector demandante de montacargas Clark, de varias categorías, desde 4,500ibras y hasta 110,000 libras, estos últimos para manejar contenedores en carga y descarga de granos en puertos, mismos que requerían modernizarse. Así, el área de ventas se rediseñó de acuerdo a sus mercados: 1. Cargadores Frontales. 2. Montacargas y 3. Refacciones.

Establecimos un plan de piso con los distribuidores, que liquidaban al momento de realizar sus ventas.

El Área de Refacciones, no solo recupero un fuerte rezago, sino, además, su programa de ventas operó muy bien y en tiempo, salvo sus naturales sobresaltos y presiones.

Solicitamos al corporativo realizara compra/venta en pesos para protegernos de una posible devaluación, solicitud que fue aceptada.

Los resultados de Primsa en 1981 fueron excelentes con un sano flujo de efectivo. Sin embargo, estos no fueron lo suficientes para balancear los escasos resultados de la División Transmisiones, resultado de los despidos de personal y su efecto directo en el volumen productivo; resultado de nuevas contrataciones de niveles medios y altos y, finalmente, el esfuerzo realizado al crear la estrategia consolidadora de un corporativo recién nacido.

Se impulsa el establecimiento en Querétaro de la Compañía Xolox para producir cajas de transmisión de aluminio.

Serví-Tremec ofrece mejores precios en despensas para el personal.

El resultado final fue un cambio en la dirección general del Grupo Tremec, sale Herb Leshinsky y lo sustituye David Hunter. (Continúa 3ª)

