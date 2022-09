Investigan mal manejo en el relleno sanitario de Arroyo Seco

El antiguo administrador vendía el PET y no reportó ingresos al municipio, denuncia la alcaldesa

Por Sergio Hernández

Noticias

La edil de Arroyo Seco, Ofelia del Castillo, ha iniciado una investigación para denunciar a Gustavo Ríos González que administraba el relleno sanitario en esa localidad, por haber hecho una mala administración y llevarlo a ser un “tiradero”.

“No tengo un estimado del daño patrimonial, pero, por ejemplo, en el convenio con el ayuntamiento estaba que de ahí se iban a pagar los trabajadores del relleno, que eran aparentemente 13, y que de ahí se iban a hacer donativos a la comunidad para adultos mayores, despensas u otras cosas. Entonces, no hay un comprobante, ahí también se comprometía de entregar un informe bimestral o trimestral, nunca se entregó. A nosotros nos entrega el informe de cuando inicia a la fecha, o sea, nunca lo entregó a la administración, la entregó antes de salir a presidenta en el ultimo mes, de los 3 años presentó. Y ahí nomas reporta “ingreso: tanto; salida: tanto” lo que entró salió y quedamos como estábamos casi casi. Entonces, pues nosotros si estamos iniciando ese procedimiento porque no es justo”.

“Fui regidora la administración anterior, y cuando nosotros recibimos la administración, la celda estaba totalmente nueva y lo trabajos se estuvieron haciendo perfectamente durante unos 8-9 meses, estuvo muy bien, yo estuve haciendo visitas muy frecuentes, pero a partir de ahí se dejó caer. Porque hay que invertir en maquinaria, en personal y hay algunos para fumigar, hay que hacer inversión económica ahí y no se hizo la adecuada”.

Como regidoras, otra compañera y yo, agregó, se estuvo presionando para que se siguiera manteniendo eso, porque sabemos como había estado anteriormente, pero después se abandonó, se da un abandono total a partir del mes de enero cuando se vienen las precampañas, la campaña electoral ya no se trabajó para nada el relleno, las personas que ahí trabajaban se las llevaban a las campañas, se iba y se tiraba y se tiraba, ya era un descontrol total.

-¿Los trabajadores se quejaban de usted?

-Mmm, si bueno, los que estaban antes, entonces, ellos querían seguir administrando el relleno, pero administrar para ellos es solamente vender el pet, el cartón, todo eso. Entonces, no se los voy a permitir porque nosotros vimos que fue un total fracaso el hecho. Ellos administraron, bueno, fue una sola persona que no reportó un solo peso de ingresos al municipio, él vendía y jamás entregó dinero al municipio.

–¿Ya lo denuncio?

-Ya estamos en ese proceso. Mire, lo que pasa es que todo ese material, pues es un recuso público, todo se debe ingresar a municipio y municipio pues ya hará la forma de sacar ese dinero u otro para integrarlo a la comunidad en beneficio de la gente, pero no, no se hizo así, entonces nosotros no queríamos que siguieran administrando el relleno porque era un tiradero, era una contaminación muy grande.

-¿Cuándo habla en plural…eran varias personas?

-Bueno, era una persona que administraba, Gustavo Ríos González, pero él tenia trabajadores que el municipio pagaba, había un convenio que decía que esa persona se iba a encargar de lo que sacara del relleno pagar los trabajadores.