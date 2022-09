Mauricio Kuri ha dado la cara: Memo Vega

Por Sergio Hernández

Noticias

“En este período, se entregan buenas cuentas a los ciudadanos, tanto a aquellos que con su voto ratificaron el modelo de desarrollo que se ha venido construyendo en los últimos años y también a quienes decidieron diferente”, aseguró el diputado del PAN, Guillermo Vega.

Sostuvo que el gobernador ha dado la cara y ha tenido firmes decisiones ante los desafíos presentados: “Este período del ejercicio de Gobierno ha estado marcado por avances y retos, y la manera como se ha logrado trascender es con propuestas y proyectos por parte del titular del Ejecutivo y sus colaboradores, quienes, pensando en el futuro, trabajan con acciones responsables en el presente”.

“Si algo se ha demostrado en este período, es que esta sociedad y su Gobierno no se doblegan ante los desafíos, al contrario se crecen ante la necesidad de resolverlos, siempre dando la cara y asumiendo la responsabilidad contraída (…) jamás buscando culpas ni pretextos del pasado como lo hacen otros para intentar gobernar”, enfatizó.

“Lo más valioso que hay que destacar en este rubro es la actitud del Ejecutivo, una postura de apertura e integración, a diferencia de lo que sucede a nivel federal, en Querétaro se asume que el progreso solo se construye de la mano de los empresarios, comerciantes y emprendedores. Aquí en nuestro estado no se les enfrenta, se les escucha; aquí no se les persigue, se les integra; aquí no se les bloquea, se les motiva”, destacó.

Enfatizó: “en cuanto a Seguridad y Paz Social. En Querétaro sabemos que los “abrazos” no funcionan. Aquí el Ejecutivo Estatal trabaja en la consolidación de una policía fuerte y capacitada; se realizan inversiones en tecnología y equipamiento, como nunca antes; se cuenta con un modelo de justicia robusto y avanzado; además de que se realiza una gran cruzada para la recuperación de valores con el fin de reconstruir el tejido social a través de una cultura de respeto y tolerancia. Resultado de estas acciones la organización internacional no gubernamental “World Justice Project” coloca a Querétaro en el primer lugar a nivel nacional por su Modelo de Justicia y Seguridad”.

Aseguró que la movilidad y un mejor transporte público estarían entre los retos que siguen vigentes, sin embargo, destacó la determinación del Titular del Ejecutivo para entrarle de lleno a este tema.

“Haciendo un análisis debemos reconocer que en materia de movilidad existen asuntos pendientes, en especial el mejoramiento del servicio del transporte público, tema en el que ya hay en marcha un proyecto profundo de reconversión, en el que se observa determinación, estrategia y planeación del Ejecutivo; y en el cual la voluntad de los concesionarios y la disposición de los usuarios será determinante, para contar con el servicio de primera que los ciudadanos se merecen”, concluyó.