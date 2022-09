Realiza PAN de SJR Asamblea para renovación de dirigencia

Por Josefina Herrera

Noticias

Este sábado el Comité Municipal del Partido Acción Nacional (PAN), en San Juan del Río realizó la Asamblea para la renovación de dirigencia, al cual acudió la militancia para emitir su voto, considerando que a nivel municipal sólo se registró la planilla única que encabeza Judith Ortiz Monroy.

En su mensaje fue muy clara al decir que su principal objetivo es llevar un panismo de unidad, pues esta fórmula les ha funcionado desde contiendas electorales pasadas, y sólo de esa manera lograrán salir fortalecidos.

“La unidad creo que es vital, no únicamente en nuestro partido sino en cualquier proyecto que exista, ya tenemos nosotros este ejercicio de ir de esta manera desde la contienda de 2019 y ha sido una fórmula que ha resultado en Querétaro, entonces nosotros, nuestro principal objetivo es mantener esta unidad, seguirla trabajando, seguirla fortaleciendo, y obviamente algo que es importante, que ya lo he comentado en muchas ocasiones, que es salir con la ciudadanía, salir con los militantes, tenemos un municipio muy bonito pero nada nos va a redituar si no hacemos el trabajo que es en tierra, eso es parte de los dos grandes proyectos que tenemos, y obviamente de ahí se derivarán muchos proyectos de trabajo”.

Judith Ortiz, mencionó que otra de sus metas es el poder convencer y reclutar a más jóvenes, debido a que incluso a nivel nacional hay un padrón muy bajo en comparación a otros años, pues hay cuadros de este sector que se están ocupando de elección popular importantes, pero hay todavía más talentos que se deben sacar.

Asimismo, señaló que su intención es seguir empoderando a las mujeres, ya que cada vez hay más cargos ocupados por este género, caso especial en la legislación, “nos están permitiendo ocupar cada vez mayores espacios y necesitamos nuevos cuadros, son los grandes retos que estaremos enfrentando, ampliaremos esta planilla, los 10 que estamos integrándola es imposible que podamos hacer un trabajo tan grande y tan comprometido pero estaremos convocando mesas de trabajo, estaremos llamando a militantes, que incluso ya nos han ofrecido su trabajo y sus aportaciones, así es como se fortalecerá esta planilla con otros militantes”.

Finalmente, respecto a los perfiles que se estén encaminando para liderar las próximas elecciones, señaló que seguirán con las capacitaciones, sobre todo el que conozcan la mística de la doctrina panista, pues se puede gobernar siendo ciudadano pero siempre y cuando estén alineados a los mismos objetivos y a las mismas metas que se desean alcanzar.

Entre algunos integrantes que llegaron a votar, se le vio al presidente municipal Roberto Cabrera Valencia; el diputado local por el X Distrito, Guillermo Vega Guerrero y el diputado local por el IX Distrito, Germain Garfias Alcántara.