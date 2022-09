Querétaro en el ataque a las Torres Gemelas: ER

Por Enrique Rabell

Y hace 21 años ese día nosotros volábamos de la capital española, Madrid, a la Isla de la Gran Canaria para participar en el Festival Encuentro de Tres Continentes. Ya estábamos en el avión, cuando —nunca me había pasado— nos bajaron a todos los pasajeros y tripulación, pensamos que era alguna falla en el avión pero no sabíamos el motivo.

Tras cuatro horas nos volvieron a subir sin mayor explicación, se había autorizado ese vuelo y otros pocos contados, no así los vuelos internacionales, intercontinentales.

Llegamos a la isla situada frente al cuerno de África ahí nos recibieron y nos llevaron a un albergue donde nos hospedaron en una casa para niños abandonados, la mayoría de migrantes africanos pero que, en verano eran llevados al campo. Nos tocaban dos pequeñas camas a cada uno para caber y descansar al llegar los otros grupos teatrales de países como Colombia, Venezuela y gente de la , estaban alrededor de una pequeña televisión conmocionados por las noticias de los brutales atentados del 11 de septiembre, sorprendidos de que el país más poderoso del mundo era vulnerable. Al poco tiempo empezaron a sonar alarmas de la base Naval norteamericana contigua y a circular los acorazados y portaaviones en las aguas de esos mares en territorio prácticamente africano.

Todos estaban conmocionados, mis actores de la obra: “Se casó Tacho contenta la del ocho, unos querían regresarse ipsofacto a su casa para ver cómo estaban sus papás y sus familiares pero habían decretado la suspensión de vuelos de Europa y América, temiendo nuevos atentados.

Unos me Pedían y otros me exigían que los regresara a México, tuve que mantener la calma y a veces con mi sarcasmo acostumbrado les dije que la única manera era que empezaron a nadar a través del océano; algunas histéricas empezaron a llorar y otros a calmarlas, el festival siguió y al día siguiente nos presentamos en La Palma de la Gran Canaria, la capital con una buena función en una plaza pública como si no hubiera pasado nada al otro lado del mundo en América.

Ahí fuimos a una playa Top Less, recuerdo dónde están las dunas de Maspalomas de Finísimas arenas, dónde fueron firmadas algunas escenas de La Guerra de las Galaxias “Star Wars”, en la tarde noche hicimos la función con nuestra emblemática obra y cabe decirlo, con rotundo éxito.

Al final nos regresaron en un viejo camión que llamaban como en Cuba, la guagua, al grito de ¡se va la guagua!, ¡se va a la guagua a Agüimes, dónde estaba el albergue que parecía como si estuviéramos en Oceánica, aislado, había cursos de actuación y expresión corporal tanto ahí como en el pueblo todos realizamos en ese mismo transporte en fin, fue una experiencia inolvidable en esa pequeña isla, que le llaman de todos los climas ya que tiene mar, bosque y hasta una montaña con nieve ahí estuvimos esperando y oyendo las noticias día a día hasta el 15 de septiembre que nos presentamos en la plaza del Rosario precisamente de Agüimes en una de las funciones más memorables que yo recuerde ante más de 4 mil personas que bajaron como el burro de la estatua que adorna esa plaza cargado de mercancías al pueblo, los habitantes aledaños a ofrecer sus mercancías y por la tarde se quedaron al teatro. La función fue in crescendo de menos a más, filmaba la televisión española para transmitirlo posteriormente cuando cerró nuestra emblemática Tacho y Tencha con la canción Boda de Vecindad del maestro Chava Flores, cronista urbano de la Ciudad de México. el público empezó a aplaudir y a gritar bravos, a ponerse de pie emocionados y emocionarnos a nosotros en esa noche tan mexicana y después de saber lo que había pasado en Estados Unidos varios integrantes del grupo no aguantaron el rodar más de una lágrima en sus mejillas, a mí, se me enchino la piel y me afloró, pues también una lágrima, fue emocionante, de ahí juntamos la Escenografía Y cada quien nuestro vestuario y el alcalde nos llevó a cenar a unas cuevas entre la montaña nos agasajó con bocadillos españoles como jamón serrano y quesos buen tinto y algunas chicas del grupo Corral de Comedias de Querétaro llevaban pequeñas botellas de tequila, pero suficientes para hacer una mezcla con el vino tinto no juntos pero si revuelto en la panza, que sirvió para relajar al grupo y terminar al amanecer con un sinfín de anécdotas que dejaré para otro día.

Ahí en la noche se la llevó el buen Roberto Gómez, GOMON mientras yo hablo amigo y escudero de armas y compañeros de algunas travesuras y travesías en tanta gira, “organizando el canto de la queremos que no sé quién nos baile la pelusa” (sic) y así y canciones de Cuco Sánchez interpretadas por el mismo alcalde, regresamos en la guagua al albergue, ya había amanecido y los buques acorazados y portaaviones seguían patrullando la zona, Estados Unidos seguía en máxima alerta, pero nosotros al menos teníamos un motivo de orgullo, por el éxito rotundo de la actuación y la noche memorable en aquellas cuevas, vuelvo a escribir sin comas ni acentos porque si no, sería tardar más en tomar mi dictado.