Cuatro escuelas siguen en mantenimiento: SEDEQ

Daniela Montes de Oca

Son cuatro las escuelas que no han podido abrir debido a que las intervenciones no han concluido, esto referente a las rehabilitciones en planteles que realiza el gobierno estatal; la secretaria de Educación en Querétaro, Martha Elena Soto, expresó que será a mediados de octubre cuando estén listas.

En este primer año de gobierno se rehabilitaron más de mil 800 escuelas en todo el estado, entre ellas las que habían sido vandalizadas durante la pandemia, el programa ha sido exitoso según comentó la titular de Educación.

Aun así, dio a conocer que son cuatro las que no han podido abrir sus puertas: “ahí el constructor particular bueno pues nos quedó mal son cuatro escuelas de educación básica que todavía faltan por entregar, pero bueno finalmente este constructor tendrá que sufrir la consecuencia de no cumplir su contrato”.

Pero destacó que se espera que para mediados de octubre puedan re abrir, fuera de ello también se construyeron dos nuevos planteles.

Ante las manifestaciones de padres de familia acerca de malas condiciones en algunas escuelas, la secretaria aseguró que USEBEQ ha acudido de manera inmediata a revisar las instituciones, para poder darle solución.

Cabe recordar que este 15 de septiembre, alrededor de 600 mil alumnos en todo Querétaro tomarán el puente correspondiente, esto tras haber iniciado el ciclo escolar a finales de agosto.