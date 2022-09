Paty Valle, una mujer capaz

“La sociedad debe confiar en que sí podemos”, afirmó la multimedallista olímpica

Por Diego González

Con motivo del Día Nacional de las Mujeres con Discapacidad, Patricia Valle Benítez, mujer, madre de familia, servidora pública y multimedallista olímpica, aborda el tema de la mujer con discapacidad, sus retos, sus adversidades y sus logros.

Patricia Valle Benítez es una nadadora con discapacidad, poseedora de 11 medallas de oro, plata y bronce en los Juegos Paralímpicos de Atlanta 96, Sídney 2000, Atenas 2004, Beijing 2008, Londres 2012 y Río 2016.

¿Cómo ha sido tu trayecto para llegar a ser una mexicana triunfadora?

Mi trayectoria no ha sido fácil, son 25 años de trayectoria deportiva, en ella he entregado mi alma, mi cuerpo, mi amor por lo que hago. Amo la natación, amo a mi México. Me encanta representar con mucho orgullo a Querétaro y a todo México. No ha sido fácil, hoy tengo un hombro destrozado, casi nula la posibilidad de continuar, es un trabajo difícil pero muy hermoso, lo amo, pero requiere de mucho sacrificio.

¿Consideras que las mujeres con alguna discapacidad tienen más probabilidades de ser discriminadas?

Sí, sin duda, es muy complicada la parte de aceptación, estamos en siglo XXI, pero hay estragos en el reconocimiento de las personas con discapacidad, hay huecos que no se resuelven, hay muchos temas en teoría, ya tenemos cosas ganadas, pero en la realidad no es así.

Hay una brecha muy grande que tenemos que ir trabajando y que iré cerrando poco a poco, requiere de mucho esfuerzo porque tienes que lidiar con un pensamiento, mitos, estigmas que no son tan fácil que los eliminen y tienes que buscar cómo cerrar la brecha con trabajo, con resultados.

¿Qué debemos hacer como sociedad para ser más incluyentes, igual las autoridades?

Es fácil: es creer, confiar en que sí podemos, siempre el estigma hace que las personas, la sociedad consideren que no estamos aptos para muchas cosas, pero se ha demostrado de muchas maneras, toda la capacidad que hay de todas estas mujeres.

Por ejemplo, tenemos una chica síndrome de Down que es talentosísima diseñadora de moda; tenemos una talentosísima mujer en gimnasia rítmica. Está increíble las cosas que han hecho las mujeres. Yo me considero una de ellas. Tengo en mi haber 11 medallas, pero fuera del área deportiva, he estado en lugares estratégicos. He generado el Instituto de las Personas con Discapacidad, el departamento que pertenece al INDEREQ. Hice ver al gobernador en turno que era posible y que tenía en las manos y el conocimiento del por qué necesitábamos un institución. Aquí solo se necesita tener confianza en nosotras y, en caso de ustedes, seguridad de que lo podemos hacer, esta fácil solo abrir la mentalidad y pensar que es posible que una persona con discapacidad pueda hacer tal o cual cosa.

Generar empleos, lugares donde haya empleos para personas con discapacidad, generar las condiciones adecuadas, que haya rampas, que haya posibilidad de entrar a todos lados, que tengamos la libertad de ir al banco, la ciudad, ir a una alberca, al cine y que todo eso este accesible para nosotros

¿Cuáles crees que son las principales adversidades que enfrenta la mujer con discapacidad?

Primero, la parte arquitectónica que no nos ayuda mucho, otra adversidad es lidiar con la mentalidad humana que limita mas que una barrera arquitectónica con su pensamiento de que no es posible, que no se puede tener una persona con discapacidad en su área.

¿Cómo consideras que es la mujer mexicana?

Considero a la mujer mexicana es talentosa, capaz, amorosa, entregada apasionada, increíble, es alguien que si le das la oportunidad te va a generar mucho en tu vida.