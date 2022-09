Asaltan a Daniel Arenas en Colombia

Uno de los actores más queridos es Daniel Arenas, quien desafortunadamente fue víctima de un asalto en las calles de Bogotá, Colombia.

El actor comentó a través de sus redes sociales que fue víctima de los amantes de lo ajeno y contó lo que sucedió en un parque de aquel país.

“Hola, ¿cómo están? Hace rato no pasaba por acá a saludar. Hoy lo hago porque les quiero contar dos cosas que considero importantes. La primera es que ayer me robaron. Iba caminando por un parque, recibí un mensaje y me senté a contestarlo. Obviamente, uno se distrae contestando el mensaje y pasó un tipo en una moto y me raptó el celular”, comenzó a decir.

El actor continuó su mensaje con un discurso de la inseguridad y el cuidado que hay que tener con cosas de valor, “Afortunadamente en esto ni cuenta me di, cuando volteé a ver el tipo de la moto ya iba cruzando la esquina… Contarles que hay que tener cuidado, ya no podemos salir a las calles con cosas de valor porque desafortunadamente hay mucha inseguridad y pasamos un mal rato. Entonces mucho cuidado por favor, no solamente en Colombia sino que sabemos que en otras partes también está muy inseguro”, indicó.

El actor también compartió que ya pudo conseguir otro teléfono pero no quería dejar pasar por alto la anécdota de lo que le sucedió por las calles y la llamada de alerta para todos sus seguidores.

Tras haberse tomado una pausa en su carrera para encontrar un personaje que pueda sumarle como actor, Daniel se ha dedicado a disfrutar de su romance con la colombiana Daniella Álvarez.