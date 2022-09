CAMPEÓN SANTA MARÍA

Por José Luis Jiménez

Se impuso en penales 4-3 a Cuervos, luego de empatar a 3 goles en tiempo regular

El equipo “Mercenarios” de Santa María se proclamó campeón del Torneo Interbarrios San Francisquito, luego de imponerse en tanda de penarles a Cuervos de Jesús María en partido que se llevó a cabo en el campo Galeras que registró una entrada aproximada a los cinco mil aficionados.

El partido fue muy interesante desde que Santa María se fue al frente en el marcador en tan solo un minuto de acción y así se fueron al descanso con la mínima diferencia a pesar de que Cuervos buscó a toda costa empatar el encuentro.

Pero la parte complementaria fue todo un espectáculo porque Cuervos Jesús María logró un doblete con tan solo un minuto de diferencia, pues al 50 empató y al 51 hizo el segundo para darle la vuelta a la tortilla ante la algarabía de los más de dos mil aficionados de Jesús María.

Entonces herido, pero no de muerte, Santa María sacó el corazón para empatar el encuentro, pero cuando faltaban tan solo 15 minutos del final nuevamente Cuervos anotó.

El tiempo transcurría, la intensidad se intensificó a grado que Santa María anotó a dos minutos del final, pero el árbitro invalidó el gol por falta al arquero “Grillo”.

Se reanudaron las acciones y en minutos de compensación, Santa María se fue al frente y así logró anotar el empate para propiciar la tanda de penales.

Los goles en tiempo regular fueron obra de Santa María: More, Chore y Take y por Cuevos anotaron: Vallejo “La Chiva”, Mija y Lalo Vázquez.

En los penales también hubo dramatismo, porque Cuervos falló dos y Santa María solo uno.

La ceremonia de premiación ya no se llevó a cabo porque apagaron las luces de la cancha y no se veía nada, sin embargo por allí pudimos ver a la Licenciada Criseida Villanueva Jeréz, secretaria de Desarrollo Social del Municipio de Colón, así como Francisco Javier Gutiérrez Martínez, secretario particular y representante del CP Manuel Montes, Presidente Municipal de Colón, acompañados por Alejandro Bautista, presidente del Torneo Interbarrios San Francisquito.