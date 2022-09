Maite Perroni y Andrés Tovar anuncian compromiso

Maite Perroni y Andrés Tovar anunciaron oficialmente su compromiso matrimonial tras la ola de rumores que surgieron en las últimas horas con respecto al estatus de su relación sentimental.

A través de una publicación en sus respectivas cuentas oficiales de Instagram, Maite y Andrés compartieron una serie de románticas fotografías del momento exacto en el que el productor pidió la mano de la cantante.

Junto a la imagen donde la ex RBD aparece por primera vez con su anillo de compromiso y la frase “¡WE said yes! (Dijimos que sí)”, ambos revelaron las palabras con las que hicieron su promesa de matrimonio.

“‘Aquí, cerquita de Dios, el sol y la luna, quiero pedirte que te cases conmigo’. ATP ‘Nunca había sentido tanto amor, certeza y felicidad. Te amo, amor de mis vidas’. MPB”, fueron las palabras que los futuros esposos compartieron del feliz momento.

En cuestión de segundos las imágenes registraron un mar de reacciones por parte de seguidores y colegas que los llenaron de felicitaciones.

Alejandro Speitzer fue de los primeros en regalar a la pareja una línea de emojis de corazones rojos, además Daniela Magún, Sandra Echeverría, Zuria Vega y Angelique Boyer, entre otros, que externaron la felicidad que sienten por ambos, mientras que sus fieles seguidores también se alegraron y los felicitaron por su decisión.

Pocos días antes de que surgieran los rumores de una supuesta boda secreta, Andrés Tovar habló con la prensa de los planes de boda que tiene con Maite Perroni, pidiendo en ese momento a los medios guardar la sorpresa que alistaba.