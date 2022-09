“Pancho es mi amigo”: Mauricio Kuri

Por Tina Hernández

Noticias

Ante la renuncia de Mariela Moran Ocampo como titular de la Secretaría de Turismo del Poder Ejecutivo, el gobernador Mauricio Kuri González dio a conocer que la salida de la ex Coordinadora de Comunicación Social del Gobierno del Estado (2015-2021) no tiene que ver con su cercanía con el ex gobernador, Francisco Domínguez Servién.

Este martes Moran Ocampo dejó el gabinete estatal, y en su lugar se nombró a Adriana Vega Vázquez Mellado, quién hasta este martes se desempeñó como directora de Promoción Turística en la Sectur.

“Yo a Pancho lo quiero mucho y es una gente que estimo, fue muy buen gobernador y, al contrario, con Pancho siempre he tenido muy buena relación y yo siempre he sido una gente que nunca niego a los amigos, al contrario, me gustaría tener siempre más amigos”.

Respecto a la decisión que tomó Mariela Morán, Kuri González expresó que la disposición derivó de un diálogo que comenzó desde hace dos semanas con ella.

En cuanto a su trabajo, el gobernador le reconoció la campaña “Querétaro, y entonces encontré México”, que expresó se busca continuar desde la Sectur.

“Fue por razones personales. Ella quería estar en la parte de Legislatura y nosotros con todo gusto la respetamos. La apoyamos”.

Al cuestionarlo sobre si alista más cambios en su gabinete, el titular del Poder Ejecutivo aseveró que su equipo se la “juegan” todos los días.

“Es un momento muy complicado vamos saliendo de una pandemia, hay que ver los productos que podemos sacar adelanta. Creo que la marca de Mariela de: Querétaro, y entonces encontré México, hay que seguirá impulsando”.